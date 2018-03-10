УХЛ: Кременчук в овертайме переиграл Белый Барс

Первый матч полуфинальной серии между "Белым Барсом" и "Кременчуком" состоялся в Белой Церкви. Первый период запомнился зрителям отчаянной борьбой, со множеством обоюдоострых выпадов – однако отличная игра вратарей, и, в некоторой степени, невезение полевых игроков, привели к 0:0 на табло накануне первого перерыва.

На 24-й минуте матча Илья Сеник перехватил шайбу, и Антон Рубан мощным кистевым броском вывел "Кременчук" вперёд. "Белый Барс" завёлся после пропущенной шайбы, однако пропустил вновь – но после видео-просмотра эпизода главный арбитр поединка отменил гол из-за высокоподнятой клюшки.

В третьем периоде "барсы" стали играть более собранно в обороне, и за 6 минут до конца игры смогли отыграться. Владислав Кучевич буквально "втащил" шайбу в зону атаки, и после небольшой неразберихи на пятаке, успешно на добивании сыграл Дмитрий Даниленко.

Едва только начался овертайм, "горожане" захватили инициативу, тем более что имели численное преимущество. Даже после окончания большинства, кременчужане контролировали шайбу, и одна из атак стала результативной – победную шайбу в ворота Сергея Люльчука отправил Сергей Алексанян-Петрович.

Следующий матч между "Белым Барсом" и "Кременчуком" состоится уже 11 марта в 17:00 в Белой Церкви.

"Белая Церковь" - "Кременчук" 1:2 ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 0:1)

Шайбы: 0:1 Рубан (Сеник), 24:56. 1:1 Даниленко (Куцевич), 54:01. 1:2 Алексанян-Петрович (Козачук), 65:20.