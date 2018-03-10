УХЛ: Кременчук в овертайме переиграл Белый Барс

Первый матч полуфинальной серии между "Белым Барсом" и "Кременчуком" состоялся в Белой Церкви. Первый период запомнился зрителям отчаянной борьбой, со множеством обоюдоострых выпадов – однако отличная игра вратарей, и, в некоторой степени, невезение полевых игроков, привели к 0:0 на табло накануне первого перерыва.

На 24-й минуте матча Илья Сеник перехватил шайбу, и Антон Рубан мощным кистевым броском вывел "Кременчук" вперёд. "Белый Барс" завёлся после пропущенной шайбы, однако пропустил вновь – но после видео-просмотра эпизода главный арбитр поединка отменил гол из-за высокоподнятой клюшки.

В третьем периоде "барсы" стали играть более собранно в обороне, и за 6 минут до конца игры смогли отыграться. Владислав Кучевич буквально "втащил" шайбу в зону атаки, и после небольшой неразберихи на пятаке, успешно на добивании сыграл Дмитрий Даниленко.

Едва только начался овертайм, "горожане" захватили инициативу, тем более что имели численное преимущество. Даже после окончания большинства, кременчужане контролировали шайбу, и одна из атак стала результативной – победную шайбу в ворота Сергея Люльчука отправил Сергей Алексанян-Петрович.

Следующий матч между "Белым Барсом" и "Кременчуком" состоится уже 11 марта в 17:00 в Белой Церкви.

"Белая Церковь" - "Кременчук" 1:2 ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 0:1)

Шайбы: 0:1 Рубан (Сеник), 24:56. 1:1 Даниленко (Куцевич), 54:01. 1:2 Алексанян-Петрович (Козачук), 65:20.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
Каземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. ФутболКаземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. Футбол
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Во сне умер 31-летний футболист сборной ИталииВо сне умер 31-летний футболист сборной Италии
Фиорентина опубликовала заявление по Астори. ФутболФиорентина опубликовала заявление по Астори. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Белый Барс - Кременчук - 1:2: Обзор матчаБелый Барс - Кременчук - 1:2: Обзор матча
В Барселоне испугались, что Месси все же уйдетВ Барселоне испугались, что Месси все же уйдет
Гвардиола: уровня Барселоны мы пока еще не достиглиГвардиола: уровня Барселоны мы пока еще не достигли
Ракитич сыграл 200 матчей в футболке БарселоныРакитич сыграл 200 матчей в футболке Барселоны
Вальверде: Барселоне предстоит сложный отрезок в Ла ЛигеВальверде: Барселоне предстоит сложный отрезок в Ла Лиге
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
В снежной Барселоне самым быстрым был ФеттельВ снежной Барселоне самым быстрым был Феттель
Донбасс - Кременчук - 2:1: Обзор матчаДонбасс - Кременчук - 2:1: Обзор матча
Лига 1: "Нант" уступил "Амьену", "Ренн" переиграл "Труа"Лига 1: "Нант" уступил "Амьену", "Ренн" переиграл "Труа"
"Верес" во Львове сенсационно переиграл "Динамо""Верес" во Львове сенсационно переиграл "Динамо"
Последние новости
Подгружаем последние новости