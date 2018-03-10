НБА: Торонто прерывает 17-матчевую победную серию Хьюстона

В очередном матче регулярного чемпионате НБА "Торонто Рэпторс" на своем паркете нанес поражение "Хьюстон Рокетс", прервав таким образом 17-матчевую победную серию техасцев.

Лидер Западной конференции "Хьюстон" последний раз проигрывал еще 26 января в гостевом матче с "Нью-Орлеан Пеликанс" (113:115). Возглавляющий же турнирную таблицу Востока "Торонто" ранее, напомним, первым в НБА гарантировал себе участие в плей-офф.

Поединок лидеров в Торонто завершился со счетом 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30) в пользу "Рэпторс". Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 30 очков, а Йонас Валанчюнас стал автором дабл-дабла, записав себе в актив 14 очков и десять подборов. У "Рокетс" 40 очков набрал Джеймс Харден, но едва ли это его очень порадовало.