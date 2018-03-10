НХЛ: Джонс ведет Коламбус в плей-офф, Миннесота набирает обороты

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-03-10. Результаты всех матчей

"Коламбус" - "Детройт" - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
"Блю Джекетс" одержали четвертую победу кряду и закрепились в зоне плей-офф Восточной конференции. Победной для "Коламбуса" стала шайба защитника Сета Джонса, который записал на свой счет дубль. К слову, накануне Джонс забросил в овертайме в ворота "Колорадо". Еще одна шайба за Мэттом Калвертом.

"Оттава" - "Калгари" - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
"Калгари" приблизился к зоне плей-офф в Западной конференции, обыграв на выезде "Оттаву". По шайбе в ворота "Сенаторс" провели Сэм Беннетт и Мэтт Стэйджан, а голкипер "Флеймз" Давид Риттих отразил за матч 29 бросков по воротам.

"Даллас" - "Анахайм" - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Шайбы Девина Шора и Джейми Бенна в третьем периоде поединка принесли "Старз" победу над "Дакс". Обе шайбы "Даллас" провел в ворота соперников, реализовав численное преимущество. А открыл счет в матче капитан "Анахайма" Райан Гецлаф.

"Ванкувер" - "Миннесота" - 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Точные броски Зака Пиризе, Мэтта Каллена, Эрика Стаала, Чарли Койла и Маркуса Фолиньо принесли "Миннесоте" победу над "Ванкувером". Эта победа стала для "Уайлдз" четвертой кряду и восьмой в последних десяти матчах.




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