В Германии определили города для игр Лиги Наций. Футбол

В Немецком футбольном союзе определили города, где состоятся домашние матчи Бундестим в новом турнире Лиги наций УЕФА. Матч с Францией будет сыгран на "Альянс Арене" в Мюнхене, а против Нидерландов - в Гельзенкирхене.

Встреча с "петухами" состоится 6 сентября, а с "оранжевыми" - 19 ноября. Выездные поединки - 13 октября в Нидерландах и три дня спустя во Франции, но стадионы еще не объявлены.

Чемпионы мира также сообщили о контрольном матче с хозяином будущего чемпионата мира - сборной РоSSии, который состоится 15 ноября в Лейпциге.

В интервью сайту футбольного союза глава Райнхард Гриндель заявил, что надеется, что его страна будет выбрана хозяином Евро-2024 на встрече УЕФА в конце сентября.

"Матч с Францией в Мюнхене 6 сентября будет использоваться нами как возможность представить кандидатуру Германии на проведение следующего большого футбольного форума", - подтвердил Гриндель.

Кроме этого, 23 марта в Дюссельдорфе немцы примут сборную Испании, а четыре дня спустя и Бразилию в Берлине в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.


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