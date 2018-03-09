В Барселоне испугались, что Месси все же уйдет

"Барселона" серьезно обеспокоена тем, что большая звезда Лионель Месси может уйти, несмотря на контракт до 2021 года и огромной клаусуле. Как известно, ее сумма составляет невероятные 700 миллионов евро, и кажется, на первый взгляд, неподъемной. Однако трансфер Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро прошлым летом серьезно волнует каталонцев.

"Мы договорились с Лео о клаусуле, которая, по нашему мнению, достаточно высокая, чтобы он закончил карьеру в "Барселоне", - заявил финансовый директор "сине-гранатовых" Панчо Шредер в интервью Sky Sports. - "Но мы были такого же мнения и по поводу Неймара в прошлом году. Прошлым летом мы получили доказательство того, что это не так. Я не могу делать прогнозы о том, что произойдет. У меня нет хрустального глобуса. Сегодня рынок становится все более и более сумасшедшим".

Месяц назад сообщалось, что китайский клуб "Хэбэй Форчун" был готов заплатить 300 миллионов евро "Барселоне" за Лионеля Месси и платить ему два миллиона евро в неделю.

Напомним, до продления контракта клаусула звездного аргентинца составляли "скромные" 300 миллионов. В итоге, пятикратный обладатель "Звездного мяча" отказался от предложения китайцев и подписал новый контракт с "Барсой" до 2021 года, согласно которому он будет получать "всего" 566 000 евро в неделю.