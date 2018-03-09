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2018-03-09
"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3. 23 тур
"Шахтер" продолжает свое победное шествие в чемпионате Украины.
Ворскла - Шахтер - 0:3 (0:2)
Фото: shakhtar.com
Голы: Феррейра, 22 (0:1). Феррейра, 35 (0:2). Марлос, 67 - с пенальти (0:3).
"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок, Скляр, Шарпар (Георгадзе, 46), Кобахидзе (Одарюк, 68), Кадимян (Червак, 85), Васин, Сергийчук.
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 79), Бернард (Петряк, 77), Феррейра (Дентинью, 72).
Предупреждения: Скляр - Степаненко, Хочолава.
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