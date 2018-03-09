Василий Сачко: У Шахтера и Ворсклы разные скорости. Футбол

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко объяснил, почему его команда проиграла "Шахтеру" со счетом 0:3.

- Тяжело комментировать. Мы играли с хорошей командой. У "Шахтера" и "Ворсклы" разные скорости, разное индивидуальное оснащение. Мы хорошо начали матч, но потом стали недорабатывать и допускать ошибки. Жаль, что по разным причинам не смогли сыграть другие ребята, на которых мы рассчитываем. "Шахтер" выиграл заслуженно. Желаем им победить "Рому".

В первом голе произошла ошибка на фланге. Не хочу переходить на фамилии, но по картинке видно, кого обыграли и кто недобежал. Мы это разберем в спокойной обстановке.

Чуда не произошло, "Шахтер" закономерно выиграл. Жаль, что мы так легко пропускали. У меня есть вопросы к некоторым ребятам, - признался Сачко в эфире канала "Футбол 1".