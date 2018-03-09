Паулу Фонсека: Переживали за состояние поля, но провели великолепную игру. Футбол

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека - о победе над "Ворсклой" (3:0).

- Провели великолепную игру. Это был качественный футбол на очень сложном поле. Мы полностью доминировали, забили трижды и могли забить еще столько же. Не дали ничего создать сопернику у наших ворот.

Мы переживаем сейчас хороший момент на всех уровнях. Важно быть безопасными в обороне. Команда всегда создает голевые моменты, реализует их и забивает. Команда в отличном состоянии, что отражается на поле.

Важно было победить сегодня перед "Ромой". Мы переживали за состояние поля. Оно не было в идеальном состоянии, но мы качественно победили команду, которая идет третьей.

Сыграет ли Хочолава в Риме? Посмотрим. Сегодня я посчитал, что у него есть хорошие характеристики для этой игры.

Побьет ли Феррейра снайперский рекорд? Это важно для команды, что у нас есть такой форвард. Факундо отлично себя проявляет и заслуживает этого. Он большой профессионал и умный игрок. Думаю, на этом он не остановится, - сказал Фонсека в эфире канала "Футбол 1".


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