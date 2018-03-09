Италия, Польша или Португалия примет финал Лиги наций

Италия, Польша и Португалия выразили интерес к проведению в июне 2019 года финальной стадии Лиги наций УЕФА. Хозяин будет определен в декабре.

Италия, Польша и Португалия выразили интерес к проведению в июне 2019 года финальной стадии дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА. Национальные ассоциации этих стран подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы принять решающий турнир с участием четырех сильнейших команд Лиги наций. Теперь им будут переданы требования к заявочным досье, которые должны быть поданы в УЕФА до 31 августа.

По общему правилу, финальная стадия Лиги наций проводится на полях одного из победителей групп лиги А. Сборные Италии, Польши и Португалии вместе попали в группу А3, так что, если все три их заявки будут соответствовать требованиям УЕФА, в декабре 2018 года Исполнительный комитет УЕФА утвердит победителя этого трио в качестве хозяина финального турнира.

В финальной стадии турнира сыграют победители четырех групп лиги А. Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня 2019 года, а матч за третье место и финал - 9 июня.

Финальный турнир пройдет на двух стадионах, вместительность которых составляет не менее 30 тысяч человек. Предпочтительно, чтобы они находились в одном городе или на расстоянии не более 150 километров друг от друга. Города финальной стадии будут утверждены в момент подачи досье.


Terrikon со ссылкой на УЕФА


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