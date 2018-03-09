Трагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как Астори
В ночь с четверга на пятницу в футбольном мире произошла новая трагедия. Спустя пять дней после смерти итальянского защитника Давиде Астори, умер футболист французского "Турса" Тома Родригес. 18-летний футболист скончался от сердечной недостаточности в ночь на пятницу, накануне матча его команды в чемпионате Лиги 2.
Родригес только начал играть за первую команду "Турса", которая выступает во второй по силе французской лиге. Он сыграл всего несколько матчей. Он перешел в "Тур" в 2016 году, когда также вызывался в юношескую сборную Франции. Он считался большим талантом, и в последние годы прогрессировал, завоевав право играть в главной команде.
Из-за этой трагедии встреча "Тура" с "Валансьеном" была перенесена. На остальных матчах во Франции будет минута молчания.
Thomas Rodr?guez, jovem de 18 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira, enquanto dormia. O ex-atleta estava vinculado ao Tours, de Jorge Costa. pic.twitter.com/Mq86QMz53I
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