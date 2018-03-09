Ломаченко может встретиться с Кэмпбеллом

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) может в этом году провести бой с олимпийским чемпионом 2012 года британцем Люком Кэмпбеллом (17-2, 14 КО), который в своем предыдущем бою проиграл чемпиону WBA в легком весе венесуэльцу Хорхе Линаресу разделенным решением судей.

Планами о проведении этого боя поделились в интервью Behind The Gloves промутер Кэмпбелла Эдди Хэрн и представитель промоутерской компании Top Rank Карл Моретти. Бой Ломаченко с Кэмпбеллом они планируют провести в столице Великобритании Лондоне, где в 2012 году Ломаченко завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко свой следующий бой проведет в субботу, 12 мая.