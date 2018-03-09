Сеуканд обещает дать Донбассу бой во втором матче

Наставник харьковского "Динамо" Александр Сеуканд дал свою оценку игре с "Донбассом".

"Было очень много ошибок в действиях игроков обороны, противник ими воспользовался. Я попросил ребят отдохнуть, чтобы в следующей игре дать бой "Донбассу".

Владимир Чердак очень много значит для команды, он настоящий капитан. В течение сезона были мысли поберечь его к плей-офф, но он хотел играть и вести команду за собой. Самое главное – у нас есть команда".

"Донбасс" - МХК "Динамо" - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 Захаров (Лялька, Денискин), 08:40, 2:0 Денискин (Лялька, Игнатенко), 21:16, 3:0 Захаров (Лялька, Денискин), 24:25, 3:1 Чердак (Олейник), 29:53, 4:1 Денискин (Игнатенко, Захаров), 31:48, 5:1 Савченко (Кузьмик, Костиков), 45:22, 6:1 Свищев (Григорьев, Ворона), 51:27, 6:2 Поддубный (Олейник, Максименко), 57:28.