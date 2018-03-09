Андерсон: Не должны недооценивать значимость ничьи с Динамо

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон поделился впечатлениями после ничьей с "Динамо" (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы очень разочарованы, потому что нам был нужен положительный результат, - приводит слова бразильца Sky Sport Italia. - В то же время, мы не должны недооценивать значимость этой ничьи, поскольку "Динамо" — хорошая команда, а мы предоставляли ей слишком много свободного пространства. Должны оставаться спокойными и на следующей неделе оформить выход в следующую стадию турнира.

Выходя в стартовом составе, я играю иначе, поскольку лучше чувствую игру, а тренер знает, что он всегда может рассчитывать на меня. К следующему матчу я должен готовиться еще усерднее, дабы подойти к нему в оптимальной форме, независимо от того, сыграю с первых минут или выйду на поле со скамейки запасных.

Я пропустил несколько важных игр в этом сезоне из-за проблем с дисциплиной, но больше подобного не повторится".

Добавим, ответная игра 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио" состоится 15 марта в Киеве.


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