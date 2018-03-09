Официально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. Футбол

"Бавария" Мюнхен и Йозуа Киммих (23) продолжат идти рука об руку как минимум до 30 июня 2023 года. Клуб и футболист досрочно продлили контракт, сообщает официальный сайт немецкой команды.

"В последние два с половиной года Йозуа превратился в важный элемент нашей команды. Поэтому мы очень счастливы, что смогли досрочно продлить с ним контракт. Благодаря его отличному прогрессу на позиции правого защитника, "Баварии" удался плавный переход по этому вопросу на долгосрочную перспективу", - заявил председатель правления Рекордмайстера Карл-Хайнц Румменигге.

Спортивный директор Хасан Салихамиджич также не скрывал своего удовлетворения от подписания нового контракта с Йозуа Киммихом: "Йозуа в свои молодые годы готов брать на себя ответственность не только на поле, но и за его пределами. Йозуа - важный элемент будущего "Баварии". Вместе с ним мы надеемся добиться больших успехов в ближайшие годы."

Йозуа Киммих: "Я очень счастлив, что досрочно продлил свой контракт. Это доказывает, что клуб и его официальные лица доверяют мне и в будущем видят меня в качестве важного элемента спортивных успехов "Баварии". Я горжусь этим! Я благодарен за предоставленную возможность развиваться здесь на самом высоком уровне. Это позволило мне сыграть важную роль и в сборной Германии. Клуб, так же как и я, ставит высокие цели на следующие годы. Я хочу внести свой вклад и сделать всё для того, чтобы команда добилась больших успехов."

Йозуа Киммих перешел в "Баварию" из "Лейпцига" в преддверии сезона 2015/16. В составе немецкого Рекордмайстера он за это время провел 109 матчей (19 голов). Также он стал важным звеном в сборной Германии. В 2016 году вместе со сборной Германии он принял участие в чемпионате Европы во Франции, а в прошлом году стал победителем Кубка конфедераций.