Ловрен: Ничья будет хорошим результатом для МЮ, но не для нас. Футбол

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

– Возможно, они сейчас не в лучшей форме, но продолжают выигрывать матчи в своем стиле. Имеют значение только очки. В прошлый раз, когда «Манчестер Юнайтед» приехал на «Энфилд», они очень глубоко защищались. Посмотрим, как оно будет сейчас.

– Будут ли они играть так же?

– Я думаю, да. Им нужны очки. Возможно, ничья будет хорошим результатом для них, но не для нас. Мы никогда не играем на ничью. Мы сыграем так же, как и всегда, в атакующий футбол. Давайте насладимся этим.

Знаете, у Моуринью всегда есть собственный план. Сконцентрироваться на своей игре – наша работа. Будем играть с надеждой на победу.

– Что вы ждете от противостояния с Лукаку? В прошлый раз у вас была стычка на поле.

– Он топ-нападающий. Мы можем говорить что угодно, но он много забивает. Мне нравится играть против лучших форвардов. Самый большой вызов – играть против Салаха и Мане на тренировках.

Лукаку точно один из лучших нападающих АПЛ. Думаю, нас ждет борьба – если у «МЮ» будет мяч, конечно, – заявил Ловрен.