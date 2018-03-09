Ловрен: Ничья будет хорошим результатом для МЮ, но не для нас. Футбол

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

– Возможно, они сейчас не в лучшей форме, но продолжают выигрывать матчи в своем стиле. Имеют значение только очки. В прошлый раз, когда «Манчестер Юнайтед» приехал на «Энфилд», они очень глубоко защищались. Посмотрим, как оно будет сейчас.

– Будут ли они играть так же?
– Я думаю, да. Им нужны очки. Возможно, ничья будет хорошим результатом для них, но не для нас. Мы никогда не играем на ничью. Мы сыграем так же, как и всегда, в атакующий футбол. Давайте насладимся этим.

Знаете, у Моуринью всегда есть собственный план. Сконцентрироваться на своей игре – наша работа. Будем играть с надеждой на победу.

– Что вы ждете от противостояния с Лукаку? В прошлый раз у вас была стычка на поле.
– Он топ-нападающий. Мы можем говорить что угодно, но он много забивает. Мне нравится играть против лучших форвардов. Самый большой вызов – играть против Салаха и Мане на тренировках.

Лукаку точно один из лучших нападающих АПЛ. Думаю, нас ждет борьба – если у «МЮ» будет мяч, конечно, – заявил Ловрен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
"Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Буффон уйдет раньше, чем ожидалось. ФутболБуффон уйдет раньше, чем ожидалось. Футбол
Официально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. ФутболОфициально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. Футбол
Манчини: Даже не верится, насколько плохо мы играли. ФутболМанчини: Даже не верится, насколько плохо мы играли. Футбол
Чеберко: Матч с Динамо надо забыть и готовиться к Мариуполю. ФутболЧеберко: Матч с Динамо надо забыть и готовиться к Мариуполю. Футбол
Морозюк: Ответный поединок с Лацио будет очень тяжелым. ФутболМорозюк: Ответный поединок с Лацио будет очень тяжелым. Футбол
Рияд Марез: История с Манчестер Сити уже в прошлом. ФутболРияд Марез: История с Манчестер Сити уже в прошлом. Футбол
Юрий Семин: Атлетико наказал нас за ошибки. ФутболЮрий Семин: Атлетико наказал нас за ошибки. Футбол
Симоне Индзаги: Мы ожидали именно такой игры от Динамо. ФутболСимоне Индзаги: Мы ожидали именно такой игры от Динамо. Футбол
Гаттузо: Арсенал заслужил победу над Миланом. ФутболГаттузо: Арсенал заслужил победу над Миланом. Футбол
Кайоде: Рад перейти в такой европейский топ-клуб, как Шахтер. ФутболКайоде: Рад перейти в такой европейский топ-клуб, как Шахтер. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости