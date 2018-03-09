Манчини: Даже не верится, насколько плохо мы играли. Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини — о первом матче с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Считаю, что хорошо сыграли первые 25, может быть, 30 минут. А потом мне даже не верится, насколько плохо мы начали играть. Мы не заслуживали единственного гола, который забили. Но тем не менее мы забили, и это делает ситуацию немного полегче. Во втором матче, который, безусловно, будет непохож на этот, мы не будем в ситуации, в которой могли оказаться, уступив 0:2.

В первом тайме мы неплохо выглядели в обороне. Также были неплохи в нападении, но до 25-й минуты. После нее у нас абсолютно пропали и центр поля, и нападение. Учитывая то, что у нас пропали полузащитники и нападающие, 2:1 — неплохой результат.

Тимо Вернер? Это очень хороший, молодой и быстрый игрок. Мы знали, что он будет представлять опасность, и в первом тайме нам удавалось его сдерживать. Но во втором тайме у нас играли четыре человека. А когда у вас на поле четыре человека, то очень сложно сдерживать такого футболиста, как Тимо Вернер.

«Лейпциг» нас не удивил, мы точно знали, с кем играем и как готовиться к сопернику. В принципе, мы были подготовлены к игре, но столкнулись с проблемой: во втором тайме у нас были четыре защитника и больше никого. Учитывая этот факт, итоговый счет не так уж и плох.

Что именно не получалось во втором тайме? Мне сложно это объяснить более подробно. Просто, как я уже сказал, двух центральных полузащитников и четырех игроков атаки не было на поле. Мы столкнулись с проблемой отсутствия Паредеса. Мы не смогли взять в это трансферное окно похожего на него игрока. Паредес — футболист, без которого центр поля слабеет. Аналогичного игрока у нас попросту нет», - цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».