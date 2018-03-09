Морозюк: Ответный поединок с Лацио будет очень тяжелым. Футбол
Капитан «Динамо» Николай Морозюк ответил на вопросы журналистов после выездного матча с «Лацио» (2:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы:
- Как вы оцениваете результат матча?
- Честно говоря, результат неплохой, как для выездной игры. Первый тайм сыгран, и теперь в Киеве будет очень тяжелая игра. Там все будет решаться.
- Во втором тайме было заметно, что когда вы применяли прессинг еще до приема мяча и быстро играли в пас, итальянцы не успевали...
- Наверное, любой команде, которая быстро работает с мячом, трудно противостоять. Думаю, нужно применять подобную тактику чаще.
- А сами итальянцы чем-то удивили вас?
- Мы не обращали внимания на то, кто и как будет играть у соперника. Мы знали их силу и как они играют дома. Настраивались на очень тяжелую игру, и главное, что, как бы ни было трудно, добились положительного результата.
- Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции сказал, что сегодня на поле должен выйти 11 гладиаторов. Спасибо за ту игру, которую вы показали сегодня!
- Приятно, что нам удалось порадовать вас. Я также говорил ребятам перед игрой, что мы должны быть друг за друга с первой и до последней минуты, единым целым, и только так можно добиться положительного результата. На данный момент могу только порадоваться за команду.
- В первом тайме мяч преимущественно выбивался на Беседина, который должен был цепляться за него, а во втором уже начали комбинировать. Такой была установка?
- Где-то волнуемся, моментами можно сыграть надежнее, но спешим. Впрочем, именно за счет таких игр можно расти и добавлять в командной игре.
- Сегодня было восемь украинцев в стартовом составе, что последний раз случалось полтора года назад, в матче с «Наполи»...
- Это очень хорошо для украинского футбола. Много молодых ребят сегодня вышли на поле, неплохо сыграли. Для них это также положительные моменты.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
09.03.2018 10:54
09.03.2018 10:54