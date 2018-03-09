Морозюк: Ответный поединок с Лацио будет очень тяжелым. Футбол

Капитан «Динамо» Николай Морозюк ответил на вопросы журналистов после выездного матча с «Лацио» (2:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы:

- Как вы оцениваете результат матча?
- Честно говоря, результат неплохой, как для выездной игры. Первый тайм сыгран, и теперь в Киеве будет очень тяжелая игра. Там все будет решаться.

- Во втором тайме было заметно, что когда вы применяли прессинг еще до приема мяча и быстро играли в пас, итальянцы не успевали...
- Наверное, любой команде, которая быстро работает с мячом, трудно противостоять. Думаю, нужно применять подобную тактику чаще.

- А сами итальянцы чем-то удивили вас?
- Мы не обращали внимания на то, кто и как будет играть у соперника. Мы знали их силу и как они играют дома. Настраивались на очень тяжелую игру, и главное, что, как бы ни было трудно, добились положительного результата.

- Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции сказал, что сегодня на поле должен выйти 11 гладиаторов. Спасибо за ту игру, которую вы показали сегодня!
- Приятно, что нам удалось порадовать вас. Я также говорил ребятам перед игрой, что мы должны быть друг за друга с первой и до последней минуты, единым целым, и только так можно добиться положительного результата. На данный момент могу только порадоваться за команду.

- В первом тайме мяч преимущественно выбивался на Беседина, который должен был цепляться за него, а во втором уже начали комбинировать. Такой была установка?
- Где-то волнуемся, моментами можно сыграть надежнее, но спешим. Впрочем, именно за счет таких игр можно расти и добавлять в командной игре.

- Сегодня было восемь украинцев в стартовом составе, что последний раз случалось полтора года назад, в матче с «Наполи»...
- Это очень хорошо для украинского футбола. Много молодых ребят сегодня вышли на поле, неплохо сыграли. Для них это также положительные моменты.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо Киев"


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