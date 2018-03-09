Рияд Марез: История с Манчестер Сити уже в прошлом. Футбол

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити» во время зимнего трансферного окна. Напомним, что после срыва трансфера в конце января, футболист в течении недели бойкотировал тренировочные занятия «Лестера».

«Мне нужно было время, чтобы подумать. Это была сложная ситуация, но сейчас все мы – я, клуб, команда – двигаемся вперед. Было сложно, но я объяснился перед тренером и партнерами. Все нормально это приняли, все хорошо, мы двигаемся вперед. Это осталось позади, в прошлом.

«Манчестер Сити» – хороший вариант для всех. Но теперь это в прошлом, и я вообще не хочу об этом думать. Это осталось позади, и если начать это обсуждать, получится возвращение к трансферному окну. Сейчас я двигаюсь вперед.

Обсуждать летнее трансферное окно, честно говоря, не хочется. Это вызовет новые слухи, новые разговоры. Мои мысли и моя концентрация сейчас в «Лестере». Нам осталось 10 матчей, 9 в чемпионате, 1 в кубке, может, получится 3 игры в кубке или две – никогда не знаешь. Только на этом я и сосредоточен.

Не думаю, что летом будут какие-то проблемы. Я не говорю, что я куда-то уйду или собираюсь уйти. Мы все обсудим с клубом. Все будет хорошо. Сейчас я игрок «Лестера», мне все нравится. Клуб здорово разобрался в этой ситуации. Партнеры тоже меня поддержали, поэтому было легко вернуться. Мы кое-что обсудили и двигаемся вперед. Здесь нечего обсуждать», – цитирует футболиста Leicester Mercury.


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