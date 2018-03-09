НБА: результаты матчей 9 марта

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Шарлотт - Бруклин - 111:125 (29:35, 30:30, 26:31, 26:29)
ШХ: Уокер - 21, Ховард - 19
БН: Крэбб - 29, Леверт - 22

Майами - Филадельфия - 108:99 (29:28, 24:21, 20:25, 35:25)
МХ: Уайтсайд - 26, Уэйд - 16
ФС: Шарич - 20+10 подборов, Редик - 18

Миннесота - Бостон - 109:117 (28:35, 18:25, 28:26, 35:31)
МТ: Бьелица - 30+12 подборов, Гибсон - 18
БС: Ирвинг - 23, Хорфорд - 20

Оклахома - Финикс - 115:87 (26:23, 23:15, 39:29, 27:20)
ОС: Уэстбрук - 27, Джордж - 21
ФС: Букер - 30, Чандлер - 10

Голден Стэйт - Сан-Антонио - 110:107 (28:21, 18:29, 32:37, 32:20)
ГС: Дюрант - 37+11 подборов, Макги, Томпсон - по 13
СА: Олдридж - 30+17 подборов, Мюррей - 14


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