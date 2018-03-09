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НБА: результаты матчей 9 марта Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Шарлотт - Бруклин - 111:125 (29:35, 30:30, 26:31, 26:29)

ШХ: Уокер - 21, Ховард - 19

БН: Крэбб - 29, Леверт - 22 Майами - Филадельфия - 108:99 (29:28, 24:21, 20:25, 35:25)

МХ: Уайтсайд - 26, Уэйд - 16

ФС: Шарич - 20+10 подборов, Редик - 18 Миннесота - Бостон - 109:117 (28:35, 18:25, 28:26, 35:31)

МТ: Бьелица - 30+12 подборов, Гибсон - 18

БС: Ирвинг - 23, Хорфорд - 20 Оклахома - Финикс - 115:87 (26:23, 23:15, 39:29, 27:20)

ОС: Уэстбрук - 27, Джордж - 21

ФС: Букер - 30, Чандлер - 10 Голден Стэйт - Сан-Антонио - 110:107 (28:21, 18:29, 32:37, 32:20)

ГС: Дюрант - 37+11 подборов, Макги, Томпсон - по 13

СА: Олдридж - 30+17 подборов, Мюррей - 14

Terrikon

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