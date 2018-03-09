Гаттузо: Арсенал заслужил победу над Миланом. Футбол

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы знали, что игра получится крайне трудной, - цитирует Гаттузо Football Italia. - «Арсенал» переживает тяжелый момент, но это чрезвычайно мастеровитая команда, а мы сегодня наделали слишком много ошибок. Мы не были сплоченной командой, «Арсенал» заслужил победу.

Могли сыграть лучше, если бы показали более командный футбол, а у «Арсенала» каждая атака представляла опасность. Многие из наших парней впервые сыграли на таком уровне, и нам еще предстоит усвоить этот урок.

В футболе никогда нельзя говорить «никогда», и в Лондоне мы выложимся без остатка. К визиту на «Эмирейтс» не будем относиться как к однодневной прогулке. Мы – «Милан» и должны уважать свой клуб. Сегодня мы могли забить, еще ничего не ясно, но будет тяжело. Приложим все силы, чтобы пройти дальше.

Я ожидал, что Венгер построит игру именно таким образом, но ошибка была в том, что мы предоставили «Арсеналу» слишком много пространства. Мы позволяли им слишком легко преодолевать наши построения, и у них всегда было словно на одного человека больше».


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