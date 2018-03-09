Лига Европы: "Лацио" - "Динамо" - 2:2

Лацио - Динамо - 2:2 (0:0)
 
Голы: Цыганков, 52 (0:1). Иммобиле, 54 (1:1). Фелипе Андерсон, 62 (2:1). Жуниор Мораэс, 79 (2:2).
Фото Лига Европы: "Лацио" - "Динамо" - 2:2
Фото: uefa.com
 
«Лацио» (Рим): Стракоша, Раду, Де Врей, Уоллес (Нани, 85), Лукаку, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Мурджа (Пароло, 74), Баста (Патрик, 74), Иммобиле, Андерсон.
 
«Динамо» (Киев): Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шапаренко (Жуниор Мораэс, 67), Морозюк, Гармаш, Цыганков, Беседин.
 
Наказания: Пиварич, 36. Мурджа, 63. Кадар, 69. Гармаш, 70. Милинкович-Савич, 72. Лукаку, 81. Бойко, 90+1 (предупреждения). Гармаш, 90+6 (удаление).
 
Судьи: Кружляк, Сомолани, Ганцко (все - Словакия).
 
8 марта. Рим. Стадион «Олимпико».
 


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