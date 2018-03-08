Атлетико громит Локомотив в Лиге Европы

"Атлетико" с уверенностью в завтрашнем дне может готовиться к ответному поединку 1/8 финала Лиги Европы. В первом подопечные Диего Симеоне не оставили шансов московскому "Локомотиву" - 3:0.

Испанцы, идущие вторыми в Ла Лиге и не так давно проигравшие, быть может, ключевой матч "Барселоне", в нынешнем розыгрыше Лиги Европы считаются главными фаворитами на победу. Так что, у "Локомотива" изначально было не много шансов на положительный результат. Хотя, надо признать, гости поначалу неплохо оборонялись, не девая беспокоить Гилерме. Но в середине первого тайма Сауль Ньигес, не увидев вариантов для продолжения атаки, пробил метров с 30-ти и попал точно под перекладину - 1:0.

Развить свой успех хозяевам удалось в самом начале второго тайма. Тот же Сауль волшебным пасом нашел в штрафной соперника Гризманна. С ударом француза Гилерме еще справился, но помешать Диего Косте поразить уже пустые ворота никто не успел.

По ходу второго тайма "Атлетико", владея преимуществом, создал еще несколько моментов, но отличился уже тогда, когда казалось голов зрители больше не дождутся. Хуанфран обокрал защитника на половине поля гостей, продвинулся по правому флангу и откатил под удар набегавшему Коке.

3:0 - "Атлетико" фактически превращает в формальность ответный матч.

2017-18, Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала.

"Атлетико" - "Локомотив" 3:0 (1:0)



Голы: Сауль Ньигес, 22 (1:0); Диего Коста, 47 (2:0); Коке, 90 (3:0)



"Атлетико": Вернер; Филипе Луис; Хуанфран Торрес; Хименес; Лукас-Франсуа; Анхель Корреа (Гамейро, 74); Тейе Партей; Сауль Ньигес; Коке; Диего Коста (Торрес, 74); Гризманн (Витоло, 68)



"Локомотив": Гилерме; Кверквелия; Чорлука; Пейчинович; Миранчук Ал.; Денисов И.; Фернандеш; Рыбусь; Игнатьев (Лысов, 53); Миранчук Ан. (Коломейцев, 72); Эдер



Предупреждения: Анхель Корреа, 67; Сауль Ньигес, 84 - Миранчук Ал., 34