Мюллер - лучший игрок Баварии в феврале. Футбол

Сезоны, в которые проводится чемпионат мира, это сезоны Томаса Мюллера. "А для чего вы думаете я тренируюсь?", - с улыбкой говорит "баварец". На каждой тренировке Мюллер выкладывается на все сто процентов. В своей неповторимой манере "полузащитник с атакующими наклонностями", как сам себя характеризует Мюллер, после зимнего перерыва был одним из самых ярких в составе немецкого клуба. И болельщики это отметили. После двух вторых мест в декабре и январе Мюллер наконец был признан лучшим. По итогам голосования среди болельщиков Мюллер был назван Лучшим футболистом февраля.

За Мюллера проголосовали 52 процента опрошенных. Второе место занял Хамес Родригес (16 процентов), замкнул тройку лучших Кингсли Коман (10 процентов).

"Он - "баварец", родился вблизи Мюнхена, его становление прошло в молодежной академии "Баварии". Он всем сердцем за клуб. Томас - очень важен для нас не только на поле, но и за его пределами", - цитирует председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге официальный сайт клуба.

Итоги голосования:

1. Томас Мюллер 52%

2. Хамес Родригес 16%

3. Кингсли Коман 10%

4. Роберт Левандовски 9%

5. Свен Ульрайх 3%.