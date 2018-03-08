Милан и Интер интересуются полузащитником Реала

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич интересен обоим миланским клубам. Как сообщает итальянская пресса, летом текущего года его бывший клуб "Интер" и "Милан" попытаются выкупить хорвата у мадридцев.

Напомним, что Ковачич присоединился к лос-бланкос летом 2015 года и с тех пор завоевал два титула Лиги чемпионов в числе восьми других трофеев.

По информации Tuttosport, оба миланских клуба активно пытаются подписать игрока, а нерадзурри пытались сделать это в течение прошедшего января.

Как известно, Ковачич перешел в состав "Реала" из "Интера" за 35 миллионов евро. В свою очередь "Интер" заплатил за игрока загребскому "Динамо" 11 миллионов евро.

Летом прошлого года "Реал" отказался отпускать Ковачича в "Ювентус".


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