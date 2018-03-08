Власенко, Бугаев и Карпенко - лучшие игроки УХЛ в феврале

В октябре Украинская хоккейная лига начала вручать индивидуальные награды лучшим игрокам по итогам каждого месяца.

Лучшим голкипером чемпионата в феврале стал вратарь «Кременчука» Виталий Власенко, для которого эта индивидуальная награда стала первой в УХЛ. Последний месяц регулярного сезона 17/18 голкипер завершил с коэффициентом надёжности 2.14 и 90,0% отбитых бросков. Себе в актив Власенко записал 4 победы, один шатаут и отлично проведенный матч против «Донбасса», где "горожане" уступили лишь в серии послематчевых бросков во многом благодаря надёжной игре вратаря.

Лучшим защитником февраля стал игрок обороны «Волков». Броварская команда заняла последнее место по итогам регулярного сезона, и справедливо будет утверждать, что именно «Волки» наиболее часто играют в защите. В концовке сезона броварчане нашли свою игру, и в 8 матчах дважды обыграли своих визави – больше, чем в предыдущих пяти месяцах "регулярки". Огромная заслуга в этом лидера защиты «Волков» Михаила Бугаева, набравшего 7 (0+7) очков при показателе полезности +6.

Лучшим нападающим месяца стал ещё один игрок «Кременчука», капитан команды Севастьян Карпенко – в 10 матчах форвард набрал 15 (7+8) очков. Отметим, что 7 из 10 игр стали победными для вице-чемпионов УХЛ, и лишь в одной встрече из этих семи капитан "горожан" не набирал очков. Таким образом, успех команды Александра Савицкого во многом зависит от лидера атаки кременчугской команды.

Отдельную награду получит форвард «Донбасса» Александр Костиков, как автор лучшей заброшенной шайбы в матчах УХЛ в феврале. В матче против «Галицких Львов» нападающий отобрал шайбу, самостоятельно прошёл "сквозь" игроков команды соперника и, сблизившись с голкипером, переиграл Владислава Вязовова:


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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