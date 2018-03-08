Коке: Мы полны энтузиазма. Футбол
Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке считает, что его команда имеет перспективу выиграть Лигу Европы в этом сезоне.
26-летний футболист опроверг мнение, что Лига Европы является для "матрасников" утешительным турниром после неудачи, постигшей команду в Лиге чемпионов.
"У всех нас есть сильное желание выиграть трофей в этом году, - цитирует Коке испанская пресса. - Это то, что всегда хочет любой футболист.
Это сложное время сезона, но мы взволнованы перспективой выиграть турнир. У нас сложный соперник - московский "Локомотив", но мы привыкли к жестким оппонентам и мы полны энтузиазма.
Мы сосредоточены на этом матче и не думаем ни о Ла Лиге, ни о чем другом. Моя собственная форма? Я чувствую себя хорошо".
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Спорт
08.03.2018 14:10