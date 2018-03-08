Сегодня заслуженный мастер спорта Анна Касьянова впервые стала мамой

Аккурат в праздник в семье многоборцев Касьяновых родилась девочка

Сегодня заслуженный мастер спорта Анна Касьянова впервые стала мамой
Фото: instagram.com

В семье украинских легкоатлетов Алексея и Анны Касьяновых 8 марта – двойной праздник. Они впервые стали родителями, у них родилась девочка.

Анна Касьянова (Мельниченко) специализируется в легкоатлетическом многоборье. Чемпионка мира-2013 в семиборье. Эта награда стала первым «золотом» независимой Украины в женском многоборье, заслуженный мастер спорта. В том же году была награждена орденом княгини Ольги III степени.

В 2014 году Анна вышла замуж за Алексея Касьянова – неоднократного серебряного призера чемпионатов мира и Европы по десятиборью в закрытых помещениях, который в настоящее время является спортсменом-инструктором спортивной команды Национальной гвардии Украины.

Стоит отметить, что в 2017 году Касьянова была дисквалифицирована на 9 месяцев за применение кломифена. Оказывается, в некоторых случаях допинг идет потенциальным мамам только на пользу.


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