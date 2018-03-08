Маркевич: На данный момент вне конкуренции Виктор Цыганков. Футбол

Председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич надеется на выход юношеских сборных страны в финальной части Евро-2018.

Мирон Маркевич поделился с официальным сайтом ФФУ мыслями о турнире в УПЛ и рассказал о юношеских сборных Украины, которым предстоит сыграть в элит-раунде первенства Европы.

- Мирон Богданович, завершился первый этап соревнований в Премьер-лиге. Какими будут ваши предварительные выводы?
- Думаю, места в первой шестерке всем достались справедливо. Одно из этих мест мог бы занять и «Олимпик», если бы зимой команду не оставила группа основных футболистов. Тренеру очень непросто работать в таких условиях.

- После победы над «Зарей» «Динамо» сохранило интригу в борьбе за чемпионство. А кто главный претендент на бронзовые медали?
- У «Ворсклы» перед «Зарей» есть преимущество в четыре очка. Хотя играть еще 10 туров. И если отталкиваться от качества игры, то я ставлю на «Зарю». Команда Юрия Вернидуба действует, как мне кажется, с запасом, а вот полтавчане, думаю, идут на максимуме своих возможностей.

- Как считаете, во второй шестерке будет интересно?
- Почему нет? Там только «Олимпик», на мой взгляд, чувствует себя более-менее спокойно. Команда Романа Санжара уже может готовиться к следующему чемпионату. Другим коллективам придется попотеть, чтобы не оказаться на последнем месте или среди участников переходных матчей.

- Отечественная молодежь прогрессирует?
- На данный момент вне конкуренции Виктор Цыганков. Очень интересный полузащитник, главное, чтобы травмы его обходили. Но вообще в плане профессионального роста молодежи негусто.

- Две юношеские сборные Украины (U-17 и U-19) пробились в элитный раунд Евро. Это успех, или что-то подобное можно будет говорить только после выхода в финальную часть?
- Мы все ждем от этих команд максимального результата. Но проблема заключается в том, что тренеры не всегда могут рассчитывать на всех своих лучших футболистов, поскольку клубы не всегда отпускают своих игроков. Прежде всего, это касается «Шахтера» и «Динамо». Я не раз поднимал этот вопрос и на тренерском совете, и на исполкоме. Даже в товарищеских турнирах нужно играть теми исполнителями, которых хотят видеть наставники сборных. Тогда и шансов на победу больше, и, соответственно, престиж страны выше.

- Планируете ли вы присутствовать на матчах элит-раунда?
- Вряд ли, поскольку в эти сроки будет играть и главная команда страны. Наверное, я буду там. Но у нас есть Олег Протасов, Владимир Ковянов. Думаю, без внимания наши юношеские сборные не останутся. Тем более, Олег Кузнецов и Александр Петраков - опытные специалисты. Будем надеяться, обе сборные выйдут в финальную часть Евро.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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