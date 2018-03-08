Сандохадзе: Приятно, что команда имеет такую поддержку. Футбол

В конце января «зелено-белые» подписали премьерного новичка во время зимней паузы. Ника Сандохадзе был призван закрыть позицию в центре обороны. В дебютном матче грузинского гренадера в Одессе «Карпаты» не пропустили, а в первом тайме поединка с «Шахтером» воспитанник тбилисского «Динамо» полностью исключил из игры лучшего бомбардира Премьер-лиги Феррейру. В конце концов, аргентинец впервые в этом году не забил, однако после перерыва его партнеры трижды заставили Романа Пидкивку доставать мяч из сетки.

- Ника, ты сыграл в двух матчах УПЛ и уже имеешь первое впечатление об уровне нашего чемпионата? - Считаю, что у вас очень хороший чемпионат. В Украине сильнее команды, чем в Грузии. Принять во внимание хотя бы «Шахтер», «Динамо» и «Зарю». Это очень сильные соперники, которые в своем составе имеют мощных исполнителей. Это очень высокий уровень.

- Ты стал первым новичком «Карпат» во время зимнего перерыва. Вместе с командой прошел сборы и имел достаточно времени для того, чтобы адаптироваться. Комфортно чувствуешь себя в новой среде?

- Моя адаптация проходит очень хорошо. Здесь все условия. Вместе со мной во Львове находится моя семья. Могу думать только о футболе, я абсолютно счастлив.

- Раньше ты играл только на Родине. Переход в «Карпаты» стал для тебя новым вызовом?

- Да, я еще не выступал за рубежом. В Украине высокий уровень и я вижу большую разницу, если сравнивать футбольные аспекты, к которым я привык. Для меня это лучше и интереснее, когда ты прогрессируешь и твои соперники являются сильными. Сейчас все зависит от меня и я должен много работать.

- Приходилось ли тебе встречаться в городе с болельщиками «Карпат»?

- Пока нет, на улицах ко мне еще не подходили болельщики. Но после игр рядом со стадионом я общался с фанатами. Они у «Карпат» очень классные. Мне приятно, что команда имеет такую поддержку.