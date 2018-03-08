Сандохадзе: Приятно, что команда имеет такую поддержку. Футбол

В конце января «зелено-белые» подписали премьерного новичка во время зимней паузы. Ника Сандохадзе был призван закрыть позицию в центре обороны. В дебютном матче грузинского гренадера в Одессе «Карпаты» не пропустили, а в первом тайме поединка с «Шахтером» воспитанник тбилисского «Динамо» полностью исключил из игры лучшего бомбардира Премьер-лиги Феррейру. В конце концов, аргентинец впервые в этом году не забил, однако после перерыва его партнеры трижды заставили Романа Пидкивку доставать мяч из сетки.

- Ника, ты сыграл в двух матчах УПЛ и уже имеешь первое впечатление об уровне нашего чемпионата? - Считаю, что у вас очень хороший чемпионат. В Украине сильнее команды, чем в Грузии. Принять во внимание хотя бы «Шахтер», «Динамо» и «Зарю». Это очень сильные соперники, которые в своем составе имеют мощных исполнителей. Это очень высокий уровень.

- Ты стал первым новичком «Карпат» во время зимнего перерыва. Вместе с командой прошел сборы и имел достаточно времени для того, чтобы адаптироваться. Комфортно чувствуешь себя в новой среде?
- Моя адаптация проходит очень хорошо. Здесь все условия. Вместе со мной во Львове находится моя семья. Могу думать только о футболе, я абсолютно счастлив.

- Раньше ты играл только на Родине. Переход в «Карпаты» стал для тебя новым вызовом?
- Да, я еще не выступал за рубежом. В Украине высокий уровень и я вижу большую разницу, если сравнивать футбольные аспекты, к которым я привык. Для меня это лучше и интереснее, когда ты прогрессируешь и твои соперники являются сильными. Сейчас все зависит от меня и я должен много работать.

- Приходилось ли тебе встречаться в городе с болельщиками «Карпат»?
- Пока нет, на улицах ко мне еще не подходили болельщики. Но после игр рядом со стадионом я общался с фанатами. Они у «Карпат» очень классные. Мне приятно, что команда имеет такую поддержку.


Terrikon со ссылкой на ФК "Карпаты"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Источник: в Спартаке назрел конфликт. ФутболИсточник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Реал попробует перехватить Джана у Ювентуса. ФутболРеал попробует перехватить Джана у Ювентуса. Футбол
Асамоа: Я счастлив в Турине. ФутболАсамоа: Я счастлив в Турине. Футбол
Лучшая половина сборной Украины. ФутболЛучшая половина сборной Украины. Футбол
Бойчишин: Олимпик - организованная и дисциплинированная команда. ФутболБойчишин: Олимпик - организованная и дисциплинированная команда. Футбол
Федецкий: Карпатам необходимо как можно дальше отойти от красной зоны. ФутболФедецкий: Карпатам необходимо как можно дальше отойти от красной зоны. Футбол
Хосеп Гвардиола: Это не футболХосеп Гвардиола: Это не футбол
Украина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. ФутболУкраина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. Футбол
Дракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. ФутболДракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. Футбол
Бавария договорилась с Киммихом о новом контракте. ФутболБавария договорилась с Киммихом о новом контракте. Футбол
Президент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. ФутболПрезидент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости