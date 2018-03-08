НХЛ: Мэттьюз уже тренируется с Торонто

В среду Остон Мэттьюз провел первую с 22 февраля тренировку с "Торонто Мэйпл Лифс". В тот день он получил травму правого плеча. Однако пока неизвестно, когда он сможет вернуться в состав, сообщает официальный сайт НХЛ.

Проводящий второй сезон в НХЛ центрфорвард работал без контакта и ушел в раздевалку через 20 минут после начала тренировки, которая продолжалась час. Он не принял участие в упражнениях для троек и отработки игры в неравных составах.

"Я не знаю, что делают врачи, - сказал тренер Майк Бэбкок. - Я видел, что он был в красном свитере (нельзя играть в тело). А в нашей форме красного цвета нет".

В среду Мэттьюз появился на льду до выхода команды и катался один. Он встал на коньки на этой неделе, пока "Мэйпл Лифс" играли на выезде. Бэбкок считает, что на этот раз Мэттьюз будет в лучшей форме, когда вернется в состав, по сравнению с тем, что было после предыдущей травмы. Хоккеист пропустил шесть матчей с 10 по 23 декабря из-за сотрясения мозга и еще четыре игры с 8 по 16 ноября из-за травмы верхней части тела.

Следующий матч "Торонто" проведет в субботу (воскресенье, 03:00 мск) дома против "Питтсбург Пингвинз". В четверг у команды выходной, а в пятницу состоится тренировка. Тогда, возможно, станет понятно, будет ли Мэттьюз играть против "Питтсбурга".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Источник: в Спартаке назрел конфликт. ФутболИсточник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ: Камбэк Вашингтона и уверенная победа ТоронтоНХЛ: Камбэк Вашингтона и уверенная победа Торонто
НХЛ: Торонто обыгрывает Чикаго, Лос-Анджелес берет верх над КалгариНХЛ: Торонто обыгрывает Чикаго, Лос-Анджелес берет верх над Калгари
НХЛ: Оттава обыгрывает Торонто, Чикаго уступает МиннесотеНХЛ: Оттава обыгрывает Торонто, Чикаго уступает Миннесоте
НХЛ: Коламбус обыгрывает Торонто, Калгари сильнее Сент-ЛуисаНХЛ: Коламбус обыгрывает Торонто, Калгари сильнее Сент-Луиса
НХЛ: Тарасенко приносил Сент-Луису победу, Торонто обыгрывает ЭдмонтонНХЛ: Тарасенко приносил Сент-Луису победу, Торонто обыгрывает Эдмонтон
Торонто с историческим Золотым хет-триком сильнейшего клуба Северной Америки. ФутболТоронто с историческим Золотым хет-триком сильнейшего клуба Северной Америки. Футбол
НХЛ: Сент-Луис побеждает, Тампа громит, Торонто продолжает победную сериюНХЛ: Сент-Луис побеждает, Тампа громит, Торонто продолжает победную серию
Пятов не тренируется в общей группе "Шахтера"из-за травмыПятов не тренируется в общей группе "Шахтера"из-за травмы
Канте тренируется с основой ЧелсиКанте тренируется с основой Челси
НХЛ: Рейнджерс продолжают падение, Короли уступают в ТоронтоНХЛ: Рейнджерс продолжают падение, Короли уступают в Торонто
Последние новости
Подгружаем последние новости