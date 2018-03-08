НХЛ: Мэттьюз уже тренируется с Торонто

В среду Остон Мэттьюз провел первую с 22 февраля тренировку с "Торонто Мэйпл Лифс". В тот день он получил травму правого плеча. Однако пока неизвестно, когда он сможет вернуться в состав, сообщает официальный сайт НХЛ .

Проводящий второй сезон в НХЛ центрфорвард работал без контакта и ушел в раздевалку через 20 минут после начала тренировки, которая продолжалась час. Он не принял участие в упражнениях для троек и отработки игры в неравных составах.

"Я не знаю, что делают врачи, - сказал тренер Майк Бэбкок. - Я видел, что он был в красном свитере (нельзя играть в тело). А в нашей форме красного цвета нет".

В среду Мэттьюз появился на льду до выхода команды и катался один. Он встал на коньки на этой неделе, пока "Мэйпл Лифс" играли на выезде. Бэбкок считает, что на этот раз Мэттьюз будет в лучшей форме, когда вернется в состав, по сравнению с тем, что было после предыдущей травмы. Хоккеист пропустил шесть матчей с 10 по 23 декабря из-за сотрясения мозга и еще четыре игры с 8 по 16 ноября из-за травмы верхней части тела.

Следующий матч "Торонто" проведет в субботу (воскресенье, 03:00 мск) дома против "Питтсбург Пингвинз". В четверг у команды выходной, а в пятницу состоится тренировка. Тогда, возможно, станет понятно, будет ли Мэттьюз играть против "Питтсбурга".