Кьеллини: Тоттенхэм всегда упускает свои шансы, это исторический факт

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини прокомментировал выездную победу над "Тоттенхэмом" (2:1), которая позволила итальянцам пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Невероятная игра. Все понимали, насколько будет тяжело, но мы продолжали верить в победу. Вы же знаете, что в составе "Тоттенхэма" есть много великолепных исполнителей. Тем не менее, они всегда упускают свои шансы. Так сложилось исторически, что у команды много моментов, но ей постоянно чего-то не хватает.

Да, мы верим в историю. В противостоянии "Реала" и ПСЖ вы тоже могли убедиться, насколько важна история, какую роль играет опыт. Добились победы благодаря своему мастерству, - заявил Кьеллини в комментарии изданию Goal.com.


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