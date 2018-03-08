Асамоа: Я счастлив в Турине. Футбол
Полузащитник туринского "Ювентуса" Квадво Асамоа, комментируя выход "Старой синьоры" в четвертьфинал Лиги чемпионов (2:1), затронул тему своего контракта.
Соглашение ганского футболиста с "бьянконери" рассчитано до лета. Поговаривают, 29-летний хавбек переберётся в "Интер" на правах свободного агента.
- В течение шести лет выступаю за этот прекрасный клуб. Мы работаем каждый день, чтобы принести "Юве" пользу. Добились победы над молодой и квалифицированной командой. Тренер по ходу матча решил сменить схему, что и принесло свои плоды. Нам куда лучше удаётся владеть мячом, если играем в четыре защитника.
Что касается моего будущего, то я счастлив в Турине, у нас нет никаких разногласий. Просто хочу работать. Никогда не говорил о своём контракте, потому что не хочу отвлекаться, - приводит слова Асамоа Football Italia.
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08.03.2018 09:54