Асамоа: Я счастлив в Турине. Футбол

Полузащитник туринского "Ювентуса" Квадво Асамоа, комментируя выход "Старой синьоры" в четвертьфинал Лиги чемпионов (2:1), затронул тему своего контракта.

Соглашение ганского футболиста с "бьянконери" рассчитано до лета. Поговаривают, 29-летний хавбек переберётся в "Интер" на правах свободного агента.

- В течение шести лет выступаю за этот прекрасный клуб. Мы работаем каждый день, чтобы принести "Юве" пользу. Добились победы над молодой и квалифицированной командой. Тренер по ходу матча решил сменить схему, что и принесло свои плоды. Нам куда лучше удаётся владеть мячом, если играем в четыре защитника.

Что касается моего будущего, то я счастлив в Турине, у нас нет никаких разногласий. Просто хочу работать. Никогда не говорил о своём контракте, потому что не хочу отвлекаться, - приводит слова Асамоа Football Italia.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Источник: в Спартаке назрел конфликт. ФутболИсточник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Лучшая половина сборной Украины. ФутболЛучшая половина сборной Украины. Футбол
Бойчишин: Олимпик - организованная и дисциплинированная команда. ФутболБойчишин: Олимпик - организованная и дисциплинированная команда. Футбол
Федецкий: Карпатам необходимо как можно дальше отойти от красной зоны. ФутболФедецкий: Карпатам необходимо как можно дальше отойти от красной зоны. Футбол
Хосеп Гвардиола: Это не футболХосеп Гвардиола: Это не футбол
Украина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. ФутболУкраина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. Футбол
Дракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. ФутболДракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. Футбол
Бавария договорилась с Киммихом о новом контракте. ФутболБавария договорилась с Киммихом о новом контракте. Футбол
Президент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. ФутболПрезидент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. Футбол
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Буффон: Кейн - один из двух-трех лучших форвардов в мире. ФутболБуффон: Кейн - один из двух-трех лучших форвардов в мире. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости