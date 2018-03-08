Лучшая половина сборной Украины. Футбол

В светлый день 8 марта мы вспоминаем тех, кто вдохновляет лучших украинских футболистов на подвиги. Вот совместная галерея 11 подруг игроков основного состава сборной Украины...

Юлия Пятова

Лучшая половина сборной Украины


"У нас не было любви с первого взгляда. Сначала была крепкая дружба, а потом уже она переросла в любовь. Через два месяца после знакомства мы решили жить вместе", - говорит супруга вратаря сборной. Вместе Андрея и Юлия - уже более 10 лет, у них трое детей, все - дочки: Дарья, Милана и Майя. За футбольными делами мужа Юлия следит очень внимательно, не стесняется высказывать свое мнение о его игре. Андрей к ее словам прислушивается и, как ей иногда кажется, боится ее критики даже больше, чем тренерских "разносов".

Виктория Хачериди

Лучшая половина сборной Украины


По образованию Виктория - экономист, но после рождения детей полностью посвятила себя семье. Пока в семье - только двойняшки Ева и Даниэль, но на этом останавливаться супруги Хачериди не собираются, в перспективе намереваясь иметь пятерых. Виктория - очень эмоциональная болельщица, старается всегда поддерживать мужа на стадионе. Сердце своей избранницы защитник "Динамо" и сборной завоевывал с помощью огромных букетов. В одном из них, например, было 433 белых розы.

Ольга Ракицкая

Лучшая половина сборной Украины


Супруга известного всем центрального защитника уже и сама достаточно известна как певица. Творческую карьеру она решила делать не сразу - имея финансовое образование, пыталась заниматься бизнесом, была владелицей кофейни в Донецке. Но признается, что еще в детстве хотела походить на Викторию Адамс из Spice Girls - и в итоге, тяга к искусству взяла свое. На первом этапе их отношений была более состоятельной, чем Ярослав - теперь в этом смысле роли у них поменялись. Весной прошлого года у супругов родилась дочь Ярослава.

Анна Шокер (Матвиенко)

Лучшая половина сборной Украины


В сборной левый защитник Николай Матвиенко закрепился только в прошлом году - и тогда же к его персоне возник массовый интерес. Стали любопытствовать, с кем молодой и холостой Николай проводит свое время. Выяснилось, что его досуг скрашивает эффектная брюнетка, фигурирующая в соцсетях как Анна Шокер. Фотографии, на которых пара, а также Анна отдельно запечатлены в экзотических отпускных ландшафтах, действительно производят впечатление.

Катерина Бутко

Лучшая половина сборной Украины


На Богдана Бутко жена оказала дисциплинирующее и умиротворяющее воздействие. "Жена многое решает в карьере футболиста. Она может сдержать, чтобы я не пошел куда-то гулять с друзьями. Скажет: "Куда ты? У тебя семейная жизнь". Это играет большую роль", - признавался правый защитник сборной. Именно влиянием жены он объясняет прогресс в своей карьере. Сфера увлечений Катерины - семья, психология, йога. В семье Бутко растет сын Милан, которому сейчас - полтора года.

Маргарита Степаненко

Лучшая половина сборной Украины


Маргарита и Тарас познакомились давно - еще когда он играл в Запорожье. Ей было всего 15 лет. Ухаживал Тарас красиво, осыпал возлюбленную цветами, сладостями, подарками. В их семье все спокойно и правильно - потому что, как считает Маргарита, оба понимают необходимость вовремя уступить. Дети супругов Степаненко носят старинные славянские имена - Ярослав и Святослав. Увлечение Маргариты - кулинария, она даже посещала курсы известного шефа Эктора Хименеса Браво.

Кристина Ротань

Лучшая половина сборной Украины


В конце прошлого года супруга подарила полузащитнику сборной дочь Доминику, после чего у Руслана стало пятеро детей - раньше были еще дочки Ангелина и Мирослава, а также сыновья Богдан и Захар. Правда, это дети от двух браков - с первым у Руслана не сложилось после 9 лет совместной жизни. Кристина - эффектная девушка, обожающая футбол и отдых в Испании, где у семьи есть квартира.

Мэри (Коваленко)

Лучшая половина сборной Украины


"Мне девушка не нужна. Это придет с возрастом", - говорил юный Виктор Коваленко 3 года назад. Немного повзрослев, он все-таки обзавелся дамой сердца, с которой отдыхал на Доминикане прошлой зимой. Ее имя - Мэри, никаких подробностей о ней не сообщалось и никаких больше новостей о ее отношениях с полузащитником сборной тоже не всплывало. Единственное, что определенно можно сказать о Коваленко - он по-прежнему холост.

Виктория Коноплянка

Лучшая половина сборной Украины


Гражданская жена левого вингера сборной - в прошлом мастер спорта по бадминтону. Отношения с Евгением развернулись на фоне общения в соцсетх и вылились в полноценный союз, хотя и не оформленный юридически. Но пару объединяет нечто большее, чем штамп в паспорте - дочь Злата, которой два года. Футболом до знакомства с Евгением Виктория не интересовалась, теперь неплохо в нем разбирается. А главное - знает, что секс в день матча не влияет на то, как потом сыграет ее спутник (о чем откровенно рассказала в одном из интервью).

Анна (Марлос)

Лучшая половина сборной Украины


Правый бразильский вингер "Шахтера", в прошлом сезоне усиливший и украсивший сборную Украины, имеет верную жену Анну и верных же детей - пятилетнего Бернардо и годовалую Анну-Софию. Все они синхронно с мужем и папой приняли украинское гражданство. Марлос без ума от детей, имя "Бернардо" вытатуировано у него на левом плече с пояснением "Сильный, как медведь". Анна - женщина очень скромная, предпочитает держаться в тени и держать на себе всю семью.

Инна Ярмоленко

Лучшая половина сборной Украины


Появившись в Дортмунде, Инна благодаря своим оригинальным нарядам быстро стала героиней таблоидов и в чем-то даже помогла утвердиться на новом месте супругу. В браке они уже более 4 лет, у них растут два сына - Иван и Даниил, и сейчас Инна посвящает все свое время семье. А в свое время как весьма абмициозная девушка намеревалась делать собственную деловую карьеру, получила дипломатическое образование, работала в американском благотворительном фонде. С будущим мужем познакомилась, когда работала администратором в казино...


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