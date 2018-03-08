Лучшая половина сборной Украины. Футбол

В светлый день 8 марта мы вспоминаем тех, кто вдохновляет лучших украинских футболистов на подвиги. Вот совместная галерея 11 подруг игроков основного состава сборной Украины...

Юлия Пятова





"У нас не было любви с первого взгляда. Сначала была крепкая дружба, а потом уже она переросла в любовь. Через два месяца после знакомства мы решили жить вместе", - говорит супруга вратаря сборной. Вместе Андрея и Юлия - уже более 10 лет, у них трое детей, все - дочки: Дарья, Милана и Майя. За футбольными делами мужа Юлия следит очень внимательно, не стесняется высказывать свое мнение о его игре. Андрей к ее словам прислушивается и, как ей иногда кажется, боится ее критики даже больше, чем тренерских "разносов".

Виктория Хачериди





По образованию Виктория - экономист, но после рождения детей полностью посвятила себя семье. Пока в семье - только двойняшки Ева и Даниэль, но на этом останавливаться супруги Хачериди не собираются, в перспективе намереваясь иметь пятерых. Виктория - очень эмоциональная болельщица, старается всегда поддерживать мужа на стадионе. Сердце своей избранницы защитник "Динамо" и сборной завоевывал с помощью огромных букетов. В одном из них, например, было 433 белых розы.

Ольга Ракицкая





Супруга известного всем центрального защитника уже и сама достаточно известна как певица. Творческую карьеру она решила делать не сразу - имея финансовое образование, пыталась заниматься бизнесом, была владелицей кофейни в Донецке. Но признается, что еще в детстве хотела походить на Викторию Адамс из Spice Girls - и в итоге, тяга к искусству взяла свое. На первом этапе их отношений была более состоятельной, чем Ярослав - теперь в этом смысле роли у них поменялись. Весной прошлого года у супругов родилась дочь Ярослава.

Анна Шокер (Матвиенко)





В сборной левый защитник Николай Матвиенко закрепился только в прошлом году - и тогда же к его персоне возник массовый интерес. Стали любопытствовать, с кем молодой и холостой Николай проводит свое время. Выяснилось, что его досуг скрашивает эффектная брюнетка, фигурирующая в соцсетях как Анна Шокер. Фотографии, на которых пара, а также Анна отдельно запечатлены в экзотических отпускных ландшафтах, действительно производят впечатление.

Катерина Бутко





На Богдана Бутко жена оказала дисциплинирующее и умиротворяющее воздействие. "Жена многое решает в карьере футболиста. Она может сдержать, чтобы я не пошел куда-то гулять с друзьями. Скажет: "Куда ты? У тебя семейная жизнь". Это играет большую роль", - признавался правый защитник сборной. Именно влиянием жены он объясняет прогресс в своей карьере. Сфера увлечений Катерины - семья, психология, йога. В семье Бутко растет сын Милан, которому сейчас - полтора года.

Маргарита Степаненко





Маргарита и Тарас познакомились давно - еще когда он играл в Запорожье. Ей было всего 15 лет. Ухаживал Тарас красиво, осыпал возлюбленную цветами, сладостями, подарками. В их семье все спокойно и правильно - потому что, как считает Маргарита, оба понимают необходимость вовремя уступить. Дети супругов Степаненко носят старинные славянские имена - Ярослав и Святослав. Увлечение Маргариты - кулинария, она даже посещала курсы известного шефа Эктора Хименеса Браво.

Кристина Ротань





В конце прошлого года супруга подарила полузащитнику сборной дочь Доминику, после чего у Руслана стало пятеро детей - раньше были еще дочки Ангелина и Мирослава, а также сыновья Богдан и Захар. Правда, это дети от двух браков - с первым у Руслана не сложилось после 9 лет совместной жизни. Кристина - эффектная девушка, обожающая футбол и отдых в Испании , где у семьи есть квартира.

Мэри (Коваленко)





"Мне девушка не нужна. Это придет с возрастом", - говорил юный Виктор Коваленко 3 года назад. Немного повзрослев, он все-таки обзавелся дамой сердца, с которой отдыхал на Доминикане прошлой зимой. Ее имя - Мэри, никаких подробностей о ней не сообщалось и никаких больше новостей о ее отношениях с полузащитником сборной тоже не всплывало. Единственное, что определенно можно сказать о Коваленко - он по-прежнему холост.

Виктория Коноплянка





Гражданская жена левого вингера сборной - в прошлом мастер спорта по бадминтону. Отношения с Евгением развернулись на фоне общения в соцсетх и вылились в полноценный союз, хотя и не оформленный юридически. Но пару объединяет нечто большее, чем штамп в паспорте - дочь Злата, которой два года. Футболом до знакомства с Евгением Виктория не интересовалась, теперь неплохо в нем разбирается. А главное - знает, что секс в день матча не влияет на то, как потом сыграет ее спутник (о чем откровенно рассказала в одном из интервью).

Анна (Марлос)





Правый бразильский вингер "Шахтера", в прошлом сезоне усиливший и украсивший сборную Украины, имеет верную жену Анну и верных же детей - пятилетнего Бернардо и годовалую Анну-Софию. Все они синхронно с мужем и папой приняли украинское гражданство. Марлос без ума от детей, имя "Бернардо" вытатуировано у него на левом плече с пояснением "Сильный, как медведь". Анна - женщина очень скромная, предпочитает держаться в тени и держать на себе всю семью.

Инна Ярмоленко





Появившись в Дортмунде, Инна благодаря своим оригинальным нарядам быстро стала героиней таблоидов и в чем-то даже помогла утвердиться на новом месте супругу. В браке они уже более 4 лет, у них растут два сына - Иван и Даниил, и сейчас Инна посвящает все свое время семье. А в свое время как весьма абмициозная девушка намеревалась делать собственную деловую карьеру, получила дипломатическое образование, работала в американском благотворительном фонде. С будущим мужем познакомилась, когда работала администратором в казино...