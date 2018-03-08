Бойчишин: Олимпик - организованная и дисциплинированная команда. Футбол

Главный тренер "Карпат" Олег Бойчишин поделился ожиданиями от встречи с "Олимпиком" в рамках 23-го тура чемпионата Украины.

- Следующую игру с "Олимпиком" нельзя сравнивать со вторым таймом, который мы недавно провели. Каждый матч - новая страница. Думаю, дончане сделают выводы по прошлой игре. Мы, со своей стороны, постараемся сделать так, чтобы выглядеть ещё лучше.

"Олимпик" - организованная, дисциплинированная команда. Против них всегда тяжело играть. У нас есть определённые заготовки на этот матч, попробуем их усовершенствовать на тренировках и применять в будущем.

Сейчас интересует исключительно наша игра. Уверен, когда будем показывать футбол, который хочет видеть тренерский штаб, то обязательно придёт и результат. Соответственно, тогда можно будет говорить о высоких местах во второй шестёрке, - подчеркнул Бойчишин в интервью Информационному центру "зелёно-белых".




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Источник: в Спартаке назрел конфликт. ФутболИсточник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Реал попробует перехватить Джана у Ювентуса. ФутболРеал попробует перехватить Джана у Ювентуса. Футбол
Асамоа: Я счастлив в Турине. ФутболАсамоа: Я счастлив в Турине. Футбол
Лучшая половина сборной Украины. ФутболЛучшая половина сборной Украины. Футбол
Федецкий: Карпатам необходимо как можно дальше отойти от красной зоны. ФутболФедецкий: Карпатам необходимо как можно дальше отойти от красной зоны. Футбол
Хосеп Гвардиола: Это не футболХосеп Гвардиола: Это не футбол
Украина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. ФутболУкраина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. Футбол
Дракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. ФутболДракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. Футбол
Бавария договорилась с Киммихом о новом контракте. ФутболБавария договорилась с Киммихом о новом контракте. Футбол
Президент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. ФутболПрезидент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. Футбол
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости