Бойчишин: Олимпик - организованная и дисциплинированная команда. Футбол

Главный тренер "Карпат" Олег Бойчишин поделился ожиданиями от встречи с "Олимпиком" в рамках 23-го тура чемпионата Украины.

- Следующую игру с "Олимпиком" нельзя сравнивать со вторым таймом, который мы недавно провели. Каждый матч - новая страница. Думаю, дончане сделают выводы по прошлой игре. Мы, со своей стороны, постараемся сделать так, чтобы выглядеть ещё лучше.

"Олимпик" - организованная, дисциплинированная команда. Против них всегда тяжело играть. У нас есть определённые заготовки на этот матч, попробуем их усовершенствовать на тренировках и применять в будущем.

Сейчас интересует исключительно наша игра. Уверен, когда будем показывать футбол, который хочет видеть тренерский штаб, то обязательно придёт и результат. Соответственно, тогда можно будет говорить о высоких местах во второй шестёрке, - подчеркнул Бойчишин в интервью Информационному центру "зелёно-белых".