Федецкий: Карпатам необходимо как можно дальше отойти от красной зоны. Футбол

Защитник "Карпат" Артем Федецкий рассказал о настрое львовян на второй этап чемпионата Украины.

- Ближайший матч с "Олимпиком" не могу назвать каким-то особенным. Каждая встреча будет для нас словно последняя. У дончан достаточно хороший состав, несмотря на то, что ключевые исполнители покинули команду. Тем не менее, тренер старается сохранять рисунок игры, который помог добыть хорошие результаты. Необходимо ответственно подойти к этому матчу. Мы показали, что можем играть в хороший футбол. Теперь нужно исправлять турнирное положение.

Прежде всего, необходимо как можно дальше отойти от "красной зоны". Ведь с тем составом и потенциалом, который имеет наша команда, должны в любом случае подниматься вверх по турнирной таблице. Нам необходимо выходить на игру и думать исключительно о победе. Итоги будем подводить в конце сезона, - приводит слова Федецкого Информационный центр ФК "Карпаты".




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