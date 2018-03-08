Почеттино: Ювентус превзошел Тоттенхэм в течение трех минут

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение британской команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Старой синьоры" (1:2). "Шпоры" пропустили два мяча в середине второго тайма - Игуаин огорчил Льориса на 64-й минуте, а уже на 67-й точным ударом отметился Дибала.

- Мы здорово бились против очень хорошей команды, владели преимуществом, - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА. - В двух встречах мы были лучше соперника, но "Ювентус" превзошел нас в течение трех минут. Я горжусь тем, как мы сыграли. Чувствую себя спокойно и хорошо. Да, я разочарован тоже, но качество игры нашей команды было на очень достойном уровне.

Мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. Могу лишь сказать, что "Ювентус" великолепен, он может забить после одной-двух возможностей. Мы тоже сыграли превосходно, но уступили. Теперь нужно с оптимизмом смотреть в будущее.


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