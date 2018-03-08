В ПСЖ нашли замену Эмери
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери покинет "Парк де Пренс" по окончании нынешнего сезона. По информации Marca, президент французского гранда Нассер аль-Хелайфи (на фото) довольно болезненно воспринял вылет команды из Лиги чемпионов, после чего зажегся идеей пригласить нового специалиста.
Отмечается, что в Париже высоко оценивают работу наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который придерживается атакующей модели игры. Если катарскому бизнесмену так и не удастся договориться с аргентинцем, то он попробует пригласить Антонио Конте. Вполне возможно, что летом последний уже прекратит сотрудничество с "Челси".
Напомним, ПСЖ рассматривали в качестве фаворита нынешней Лиги чемпионов. Однако команда Эмери, уступив "Реалу" с общим счётом 2:5, завершила еврокубковый сезон ещё на стадии 1/8 финала.
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