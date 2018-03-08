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НБА: результаты матчей 8 марта Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Индиана" - "Юта" - 84:104 (20:32, 24:22, 25:25, 15:25)

ИП: Тернер - 24, Богданович, Оладипо - 13

ЮД: Гобер - 23+14 подборов, Митчелл - 18 "Детройт" - "Торонто" - 119:121 ОТ (23:27, 36:18, 25:40, 30:29, 5:7)

ДП: Гриффин - 31, Буллок - 21, Драммонд - 10+21 подбор

ТР: Дерозан - 42, Пауэлл - 17 "Чикаго" - "Мемфис" - 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35)

ЧБ: Маркканен - 22, Данн - 21, Лавин - 21

МГ: Брукс - 29, Газоль М., Маклемор - по 17 "Милуоки" - "Хьюстон" - 99:110 (22:24, 24:34, 30:29, 23:23)

МБ: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 18+12 подборов

ХР: Харден - 26, Гордон - 18 "Сакраменто" - "Нью-Орлеан" - 101:114 (21:32, 23:30, 23:23, 34:29)

СК: Хилд - 20, Рэндольф - 19

НО: Миротич - 26+10 подборов, Холидэй - 23 "Денвер" - "Кливленд" - 108:113 (23:38, 35:32, 29:19, 21:24)

ДН: Йокич - 36+13 подборов, Харрис - 18

КК: Джеймс - 39+10 передач, Худ - 15, Нэнс - 13+13 подборов "Лейкерс" - "Орландо" - 108:107 (23:32, 33:19, 25:28, 27:28)

ЛЛ: Лопез - 27, Кузма - 20+10 подборов

ОМ: Гордон - 28+14 подборов, Вучевич - 24+12

Terrikon

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