Хосеп Гвардиола: Это не футбол
Наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола остался недоволен игрой каталонской команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля" (1:2).
- С завтрашнего дня мы будем радоваться тому, что во второй раз в своей истории вышли в четвертьфинал. Мы новички на таком уровне. Во втором тайме этого матча мы забывали атаковать. Нужно отдавать передачи, чтобы атаковать. А отдавать передачи лишь ради передач...
Сложно играть после 4:0. Мы пробовали, говорили об этом. Мы создали много моментов при счете 1:0 и играли хорошо. После 1:1 нужно было создавать моменты посредством комбинаций. А мы просто пасовались в свое удовольствие. Это не футбол, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.
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