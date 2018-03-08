Хосеп Гвардиола: Это не футбол

Наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола остался недоволен игрой каталонской команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля" (1:2).

- С завтрашнего дня мы будем радоваться тому, что во второй раз в своей истории вышли в четвертьфинал. Мы новички на таком уровне. Во втором тайме этого матча мы забывали атаковать. Нужно отдавать передачи, чтобы атаковать. А отдавать передачи лишь ради передач...