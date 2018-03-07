НХЛ объявила даты и места Global Series 2018

"Эдмонтон Ойлерз" и "Нью-Джерси Девилз" 6 октября проведут матч открытия регулярного сезона НХЛ 2018-19 на арене Scandinavium в шведском Гетеборге в рамках 2018 NHL Global Series, сообщает официальный сайт НХЛ.

1 и 2 ноября в Хельсинки на Hartwall Arena сыграют "Флорида Пэнтерз" и "Виннипег Джетс".

"Девилз" и "Ойлерз" проведут заключительные части тренировочных лагерей в Швейцарии и Германии соответственно, а также проведут по одной выставочной игре. 1 октября "Нью-Джерси" сыграет с "Берном" на PostFinance Arena. 3 октября "Эдмонтон" проведет встречу с "Кельнер Хайе" из немецкой лиги на Lanxess Arena в Кельне.

В январе было объявлено, что "Ойлерз", "Пэнтерз", "Девилз" и "Джетс" проведут матчи регулярного сезона в Европе в рамках Global Series.

Всего в Европе было сыграно 22 матча регулярного чемпионата. В том числе два состоялись в прошлом году, когда "Оттава Сенаторз" и "Колорадо Эвеланш" провели две встречи в Стокгольме. "Девилз" и "Ойлерз" проведут девятый матч регулярного чемпионата в Швеции и первый в Гетеборге. "Джетс" и "Пэнтерз" проведут шестую и седьмую игры регулярного сезона в Финляндии, все из которых состоялись в Хельсинки.


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