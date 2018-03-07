Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)  

ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - ДИНАМО - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
 
Голы: Поддубный (бол., Максименко, Олейник), 17:48 - 0:1. Абаджян (Панченко, Чиканцев), 42:37 - 1:1. Чердак, 36:46 - 1:2. Сиротенко (Скребела), 38:31 - 1:3. Алексейчук (Муртищев (Арабов), 39:28 - 2:3. Чиканцев (Абаджян, Муртищев), 47:42 - 3:3. Олейник (Чердак, Лисин), 55:51 - 3:4.
Фото Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)
Фото: hckremenchuk.com.ua
 
Вратари: Вязовов - Гурко. 
 
5 марта. Новояворовск. Ледовая арена. 
 
Первый матч - 2:2. 
 
Особенности регламента плей-офф таковы, что победитель серии определялся по разнице шайб - а значит, учитывая ничейный счет в первом матче, в противостоянии этой пары ничего не было ясно.
 
Счет под занавес первого периода открыл Богдан Поддубный, реализовав большинство своей команды. На 23-й минуте, однако, Владислава Гурко пробил Евгений Абаджян - 1:1. 
 
Еще в том же втором периоде «Динамо» смогло выйти вперед благодаря двум точным броскам Владимира Чердака и Алексея Сиротенко. Но настойчивость «львов» у чужих ворот дала свои плоды за 32 секунды до окончания второй двадцатиминутки - отличился Даниил Алексейчук. 
 
А когда на 48-й минуте Михаил Чиканцев сравнял счет, можно было ожидать овертайма - настолько плотная была борьба. 
 
Третий раз в матче динамовцы вышли вперед за четыре минуты до окончания игрового времени, когда здорово у чужих ворот разобрался Никита Олейник. И как ни старались «львы», шайба 19-летнего форварда стала победной в матче. 
 
 
ВОЛКИ - КРЕМЕНЧУГ - 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)
 
Голы: Черный (бол., Карпенко, Козачук), 24:13 - 0:1. Алексанян-Петрович (Чернышенко, Рубан), 44:26 - 0:2. Карпенко (бол., Толстушко, Бойков), 33:36 - 0:3. Шапиро (мен., Забулонов, Черемнов), 34:31 - 1:3. Алексанян-Петрович (Чорный, Карпенко), 40:37 - 1:4. Толстушко (бол., Бойков, Карпенко), 48:14 - 1:5. Шахов (бол., Забулонов, Микульчик), 52:01 - 2:5. Микульчик (бол., Привалихин, Забулонов), 55:24 - 3:5. 
 
Вратари: Гордюшин - Власенко
 
5 марта. Белая Церковь. Ледовый стадион. 
 
Первый матч - 1:5. 
 
Учитывая победу кременчужан в первом матче, «Волкам» необходимо было выигрывать с преимуществом в четыре шайбы, чтобы довести дело хотя бы до овертайма. Что, разумеется, выглядело едва ли возможным.
 
Хотя, глядя на игру команд в первом периоде, у «волков» был шанс побороться хотя бы за положительный результат в отдельно взятом матче. Однако второй период прошел при полном доминировании хоккеистов «Кременчуга» - по очереди забросили шайбы Дмитрий Черный, Сергей Алексанян-Петрович и Севастьян Карпенко. На это броварчане ответили лишь точным броском Соломона Шапиро в меньшинстве.
 
Третий период запомнился зрителям больше драками, нежели зрелищным комбинационным хоккеем. Два матч-штрафа для Глеба Кривошапкина и Алексея Черемнова, три удаления до конца игры, три 10-минутных штрафа - и это не считая массы малых штрафов. Как результат - на старте периода еще одну шайбу в ворота Никиты Гордюшина отправил Алексанян-Петрович, а на 49-й минуте успех закрепил Всеволод Толстушко, реализовав большинство. 
 
 
Последнее слово, однако, осталось за командой Николая Сидорова. «Волки» не опустили руки, и в середине третьего периода смогли дважды забросить в ворота Виталия Власенко, благодаря реализовавшим численное преимущество Михаилу Шахову и Сергею Микульчику. (uhl.com.ua)
 
1/2 финала
(серии до 3 побед)
 
8, 10, 13, 15 и 17 марта
ДОНБАСС - ДИНАМО
 
9, 11, 14, 16 и 18 марта
БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ


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