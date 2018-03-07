Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)  

Особенности регламента плей-офф таковы, что победитель серии определялся по разнице шайб - а значит, учитывая ничейный счет в первом матче, в противостоянии этой пары ничего не было ясно.
Счет под занавес первого периода открыл Богдан Поддубный, реализовав большинство своей команды. На 23-й минуте, однако, Владислава Гурко пробил Евгений Абаджян - 1:1.
Еще в том же втором периоде «Динамо» смогло выйти вперед благодаря двум точным броскам Владимира Чердака и Алексея Сиротенко. Но настойчивость «львов» у чужих ворот дала свои плоды за 32 секунды до окончания второй двадцатиминутки - отличился Даниил Алексейчук.
А когда на 48-й минуте Михаил Чиканцев сравнял счет, можно было ожидать овертайма - настолько плотная была борьба.
Третий раз в матче динамовцы вышли вперед за четыре минуты до окончания игрового времени, когда здорово у чужих ворот разобрался Никита Олейник. И как ни старались «львы», шайба 19-летнего форварда стала победной в матче.
Учитывая победу кременчужан в первом матче, «Волкам» необходимо было выигрывать с преимуществом в четыре шайбы, чтобы довести дело хотя бы до овертайма. Что, разумеется, выглядело едва ли возможным.
Хотя, глядя на игру команд в первом периоде, у «волков» был шанс побороться хотя бы за положительный результат в отдельно взятом матче. Однако второй период прошел при полном доминировании хоккеистов «Кременчуга» - по очереди забросили шайбы Дмитрий Черный, Сергей Алексанян-Петрович и Севастьян Карпенко. На это броварчане ответили лишь точным броском Соломона Шапиро в меньшинстве.
Третий период запомнился зрителям больше драками, нежели зрелищным комбинационным хоккеем. Два матч-штрафа для Глеба Кривошапкина и Алексея Черемнова, три удаления до конца игры, три 10-минутных штрафа - и это не считая массы малых штрафов. Как результат - на старте периода еще одну шайбу в ворота Никиты Гордюшина отправил Алексанян-Петрович, а на 49-й минуте успех закрепил Всеволод Толстушко, реализовав большинство.
Последнее слово, однако, осталось за командой Николая Сидорова. «Волки» не опустили руки, и в середине третьего периода смогли дважды забросить в ворота Виталия Власенко, благодаря реализовавшим численное преимущество Михаилу Шахову и Сергею Микульчику. (uhl.com.ua)
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