НХЛ: В Европу пожалуют четыре клуба лиги

Осенью 2018 года НХЛ снова вернется в Европу. Причем вернется в большем количестве, чем в минувшем ноябре, когда "Колорадо" и "Оттава" провели в Стокгольме два матча регулярного чемпионата, сообщает nhl.com.

Недавний прием в Швеции понравился лиге и ее посланцам настолько, что на сей раз эта скандинавская страна станет местом премьеры всего нового сезона. 6 октября в 19.00 по местному времени в Гетеборге на арене Scandinavium "Эдмонтон" и "Нью-Джерси" проведут матч открытия чемпионата 2018-19.

Команды, как обычно, выбраны не случайно. На сегодняшний день за эти клубы выступают в общей сложности пять шведских хоккеистов: нападающие Маркус Юханссон и Еспер Братт из "Девилз", а также защитники Оскар Клефбом, Адам Ларссон и форвард Понтус Оберг из "Ойлерз". Явно не испортит вывески и соперничество двух суперзвезд, Коннора Макдэвида и Тэйлора Холла. Дополнительную изюминку в это соперничество вносит тот факт, что Холл всего за два года до этого был обменян в "Нью-Джерси" как раз из "Эдмонтона", и как раз на шведа Ларссона.

Примерно через три недели после того, как закончится побывка "Дьяволов" с "Нефтяниками" в Швеции, "Флорида" и "Виннипег" пожалуют в Финляндию, чтобы сыграть на Hartwall Arena в Хельсинки 1 и 2 ноября. И снова это два клуба, в чьих составах две самые яркие звезды - обожаемые на родине финны: Патрик Лайне из "Джетс" и Александр Барков из "Пэнтерз".

НХЛ понимает, что для глобального продвижения своего бренда в Европе или Азии мало показывать в этих странах матчи лиги по телевизору - иногда нужно там еще и появляться.

"У нас есть взаимоотношения со спонсорами, рекламодателями и лицензионные права по всему миру, но для того, чтобы хоккей действительно рос в других странах, необходимо также и наше физическое присутствие", - подчеркнул недавно комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Именно поэтому в этот раз физическое присутствие энхаэловских клубов в Европе не ограничится одними матчами регулярного чемпионата. В рамках подготовки к сезону "Эдмонтон" и "Нью-Джерси" также проведут тренировочные лагеря, соответственно, в Германии и Швейцарии. Немецкие хоккейные болельщики получат возможность повидаться с самой яркой звездой сегодняшнего немецкого хоккея Леоном Драйзайтлем, а швейцарские - с первым в истории швейцарским драфт-пиком №1 Нико Хиширом. Кроме того, "Ойлерз" 3 октября сыграют в Кельне выставочный матч с "Кельнер Хайе", а "Девилз" двумя днями ранее встретятся в швейцарском столицей с "ХК Берн".