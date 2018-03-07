В случае с русскими в Сочи-2014 был невероятный обман всего спортивного мира, - Макларен

При этом глава комиссии WADA не дал прямого ответа на вопрос: нужно ли сомневаться в том, что происходит в спорте и доверять результатам

Канадский юрист, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен рассказал о проблеме допинга в мире и реакции РоSSии на свой доклад.

«Русские до сих пор не согласились с моим докладом, но это сделал весь остальной мир. Хотя я всё ещё очень аккуратно отношусь к своей безопасности, думаю, что риски стали намного меньше в сравнении с тем временем, когда я проводил расследование год назад.

Перед МОК снова стоит вопрос о том, как они разобрались с информацией из докладов. Допинговая проблема существует в спорте повсеместно. В РоSSии допинг стал ещё большей проблемой, потому что в процессе было замешано государство, в дополнение к тому, что спортсмены лично принимают решение об использовании допинга.

Многие люди спрашивали меня: нужно ли сомневаться в том, что происходит в спорте, доверять результатам? Думаю, каждый должен принимать самостоятельное решение. Но очевидно, что это проблема, которая влияет на спорт. В случае с русскими в Сочи-2014 был невероятный обман всего спортивного мира", — цитирует Макларена CBC.