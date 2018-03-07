Украина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. Футбол

Национальная сборная Украины начнет свой первый в 2018 году сбор в Харькове.

19 марта игроки, вызванные тренерским штабом, должны прибыть в гостиницу «Superior Golf & Spa Resort». В тот же вечер сине-желтые проведут первую тренировочное занятие на стадионе «Металлист». 20 марта на этой же арене в 18.00 начнется открытая тренировка национальной команды, которой будет предшествовать пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко (начало - в 17.30).

После обеда 21 марта сборная возьмет курс из Харькова на испанскую Малагу. Оттуда украинцы преодолеют 60 км в Марбелью, где и разместятся в гостинице «Gran Meli? Don Pepe».

На следующий день на муниципальном стадионе Марбельи состоятся пресс-конференция главного тренера национальной команды Андрея Шевченко (начало - в 17.30 по местному времени) и предматчевую тренировку сине-желтых (18.00). 23 марта на этой же арене, вмещающей 7300 зрителей, состоится международный товарищеский матч Украина - Саудовская Аравия (начало - в 19.30 по местному времени).

После поединка сборная останется в Марбелье еще на полтора дня, тренируясь на полях местного футбольного центра. 25 марта после утренней тренировки и обеда сине-желтые в 16.00 вылетят чартерным рейсом в Льеж, где остановятся в отеле «Le Ch?teau des Thermes».

26 марта национальная команда проведет предматчевую тренировку на «Стад Морис Дюфран» (начало - в 18.00). За полчаса до этого главный тренер даст пресс-конференцию в Стадионном конференц-зале.