Дракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. Футбол

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер посетовал на то, что его команда не смогла пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов даже после того, как потратила 400 миллионов евро на трансферы.

Немецкий футболист считает сумму, потраченную клубом, как показатель ценности провала. Напомним, что "ПСЖ" проиграл "Реалу" оба матча 1/8 финала турнира.

"Мы не заслужили выход в следующий раунд, мы были недостаточно хороши, - цитирует Дракслера Diario Sport. - Клуб потратил 400 миллионов евро, и нам говорили, что все изменится и мы выиграем эти титулы. Но мы снова проиграли на этом этапе...

Если вы проиграете первый матч 1:3, вы должны дожимать соперника, особенно дома при своих болельщиках, а не пропускать. При таких делах никакие затраты не сработают".




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