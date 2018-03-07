Шевченко: Рино изменил лицо Милана

Экс-нападающий "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высоко оценил влияние бывшего партнера по команде Дженнаро Гаттузо на игру россонери. Напомним, что Гаттузо возглавляет тренерский штаб "Милана".

Шевченко и Гаттузо играли вместе на "Сан-Сиро" в период с 1999-го по 2006-й год, выиграв скудетто и Лигу чемпионов.

"Рино изменил лицо "Милана", - цитирует Шеву Gazzetta dello Sport. - Он дал им свою личность, а также чувство идентичности. Он хочет, чтобы его игроки были конкурентоспособными и агрессивными: он сам был таким, как игрок. Поэтому я не удивлен.

Он - тот, кто не отдаст даже миллиметр. Рино ничего не боится, ему дали шанс, и он использует его. Надеюсь увидеть "Милан" в следующем сезоне в еврокубках".