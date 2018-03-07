Дракслер: Весь стадион знал, что у ПСЖ ничего не получится

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер прокомментировал вылет парижан из Лиги чемпионов. Немецкий хавбек появился на поле лишь на 76-й минуте встречи с "Реалом", заменив Анхеля Ди Марию.

- Находясь на скамейке, я не мог понять, что же происходит. Был удивлён и очень зол. Даже когда ПСЖ удалось сравнять счёт, весь стадион знал, что у нас ничего не получится. Команде не хватало агрессии.

Считаю, что нужно было прессинговать и атаковать в течение всего матча. К постоянному давлению побуждал результат игры в Мадриде. Мы же просто перекатывали мяч туда-сюда, рассчитывая на ошибку "Реала". Испанцы добыли уверенную победу, ПСЖ не заставил их нервничать. Результат считаю заслуженным, - сказал Дракслер в интервью изданию ZDF.