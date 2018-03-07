Бавария договорилась с Киммихом о новом контракте. Футбол

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих намерен продолжить сотрудничество с немецким грандом. По информации Kicker, стороны уже обсудили все детали контракта. Скорее всего, новый договор будет рассчитан до лета 2023 года. Впрочем, соглашение могут заключить и до 2022-го. Ожидается, что официальная информация появится в ближайшие несколько дней.

Напомним, 23-летний немец выступает за мюнхенцев с 2015 года. Его нынешний контракт действует до 2020-го.

Ранее Киммих был признан лучшим игроком "Баварии" в 2017 году, а в СМИ сообщалось, что руководство мюнхенцев очень довольно выступлениями своего футболиста. Хавбек принял участие в 21 матче текущего розыгрыша Бундеслиги, записав на свой счёт один гол и восемь результативных передач.




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