Бавария договорилась с Киммихом о новом контракте. Футбол

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих намерен продолжить сотрудничество с немецким грандом. По информации Kicker, стороны уже обсудили все детали контракта. Скорее всего, новый договор будет рассчитан до лета 2023 года. Впрочем, соглашение могут заключить и до 2022-го. Ожидается, что официальная информация появится в ближайшие несколько дней.

Напомним, 23-летний немец выступает за мюнхенцев с 2015 года. Его нынешний контракт действует до 2020-го.