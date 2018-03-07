Балтийская лига: Весенняя ловушка не захлопнулась

В Гомеле львовская «Галычанка-ЛНУ» впервые на турнире уступила хозяйкам площадки, но избежала невыгодных перемен в дальнейшем расписании.

Львовянки приехали на берега Сожа в роли единоличного лидера, набрав в семи предыдущих встречах 14 очков. Входила в этот актив и победа над гомельчанками - 18:15, одержанная туром ранее в Гродно.

Пятница. Гомель. Дворец игровых видов. "Гомель" - "Галычанка-ЛНУ" - 26:21. Илона ГАЙКОВА (№18) атакует ворота Валентины КУМПЕЛЬ. Крайняя справа - украинская легионерка хозяев Леся СМОЛИНГ. Фото: ghc.by

Теперь дуэту фаворитов предстояло помериться силами в родных стенах подопечных Томажа Чатера. Правда, местный клуб настаивал, чтобы чемпионки Украины, оставшись лишний день на соревнованиях, сразились с хозяйками... дважды.

...Отнюдь не беру на себе миссию дельного советчика, но заранее зная о таком намерении «Гомеля», автор этих строк говорил по телефону и Татьяне Штефан, и ее помощнице Анжеле Савченко, дескать, упирайтесь-не соглашайтесь. Ну, и в самом деле: не галычанки же виноваты, что гомельские девушки пропустили стартовый тур в Каунасе, а теперь все другие участницы призваны «догонять расписание»?

Кроме всего, такой поединок №2 терял бы нейтральность поля. Львовская сторона предлагала свой выход из положения - безусловно, провести недостающую игру , однако по ходу апрельского 4-го тура еще в одном литовском городе - Гарляве. Тем паче, там по-любому уже не избежать плотного графика: из-за вируса, подкосившего целую группу гандболисток, гарлявский клуб не прибыл в Гомель.

Итак, первый игровой день начался прямо с лобового противостояния. А его сюжет, как минимум, убедил пани Штефан вторично с барышнями Чатера ни в коем случае там снова не сталкиваться. Как вы догадались, речь о Фемиде. Странность в том, что классных белорусских арбитров помню еще из советского гандбола. Да и на мужском ЧМ-2018 в Хорватии работали Сергей Репкин с Андреем Гуско. Подозреваю, представительницы их новой волны с фамилиями Василевич (на сайте БФГ нашел и имя - Екатерина) и Кузьменкова, будь в силе критерии 30-40-летней давности, вряд ли судили бы даже «Стремительный мяч». Самое смешное, что банальная арифметика нарушений, судя по протоколу, отметает симпатии минчанок к своим соотечественницам - 12 минут штрафа против шести у гостей (уроженка косовской Приштины Теодора Здравкович и линейная белорусской сборной Виктория Шамановская были дважды «в отсидке» каждая), плюс три пенальти против семи. И что? Как только украинки подтягивались в счете, следовало несколько парадоксальных свистков.

Татьяна Штефан. - Проиграли мы прежде всего из-за слабой реализации. Какой бы класс ни демонстрировала голкипер Валентина Кумпель, но шесть наших неудачных «семириков» - это нечто! Волнение подводило и при завершении комбинаций. Ошибаются и более именитые рефери, но тут - то в составе «Галычанки» удаляют без повода, где очевиден просто 9-метровый свободный, то прощают явные фолы «Гомелю». Эти же арбитры проводили и другие - Мне меньше всего хочется комментировать судейство, - говорит. - Проиграли мы прежде всего из-за слабой реализации. Какой бы класс ни демонстрировала голкипер Валентина Кумпель, но шесть наших неудачных «семириков» - это нечто! Волнение подводило и при завершении комбинаций. Ошибаются и более именитые рефери, но тут - то в составе «Галычанки» удаляют без повода, где очевиден просто 9-метровый свободный, то прощают явные фолы «Гомелю». Эти же арбитры проводили и другие игры . Понятно, что на результате встречи с юной по заявке «Городничанкой» такие казусы не отразились. А вот на следующий день, весь первый тайм с «Жальгирисом» нам в равной степени не давали нормально играть. Честно - я была в легком шоке. Мы, разумеется, взывали хоть к элементарному следованию правилам гандбола. Вышли эти молодые и перспективные на вторую половину игры с литовками, и - свистят «50 на 50». Значит, умеют, если захотят!..

Так или иначе, а в гомельском Дворце игровых видов спорта львовская команда взяла четыре очка. Самым убедительным оказался выигрыш пятничного вечернего матча с Гродно - 29:16 (14:7). Больше всех мячей забросили Илона Гайкова (7), Наталия Стрюкова (5), Ирина Стельмах (4), Наталия Савчин (3). В ответ получили 6 - от Вероники Лукашевич, 4 - от Ирины Кравченко. В субботу перебороли жесткую оборону каунасской дружины - 30:21 (14:14). Здесь отличились Анастасия Баранович (6), Гайкова, Марина Коновалова, Наталия Воловнык (по 5), Наталия Сабова (4). В прибалтийской компании метко бросали Симона Казлаускайте (6), Клаудиа Шидлауските (5), Герда Трусите (4).

Что касается поединка с ГК «Гомель», то на его победу здорово поработали выступающие там по контракту наши землячки Анна Редька (5) и Леся Смолинг (4). Поровну с Редькой отстрелялась их капитан Ирина Дронова, а на гол больше соорудила Елена Агбаба. Итог - 26:21 (10:8) в пользу белорусок. В рядах гостей отметились Коновалова (6), Гайкова (4), Сабова, Баранович (по 3).

Также местная компания разобралась с «Жальгирисом», которого «уболтала» на два матча - 40:22 (23:12) и 33:21 (16:11). Однако, полной картины в таблице нет. По факту, трио то же: «Галычанка-ЛНУ» - 18 очков, «Гомель» - 16, «Жальгирис» - 10 (все - после 10 игр). Однако, основные конкурентки львовянок, как бы явочным порядком, внесли туда два календарных матча чемпионата РБ против «Городничанки». В том числе свежий, мартовский - 36:18 (19:8). Мне нравится тезис брежневской поры «Экономика должна быть экономной», но поступая столь элегантно, руководству уважаемого «Гомеля» хорошо бы учитывать интересы и других фигурантов Балтийской лиги.

Вот почему, полагаю, что озвученная на совещании позиция главного тренера львовянок (не сомневаюсь, оговоренная с президентом клуба Романом Федышиным) - доигрывать пропущенный матч в Гарляве - абсолютно закономерна. Оппонентки, таким образом, дважды сразятся в нейтральном интерьере и по разу в домашнем. Ведь решающий весенний тур, по задумке, состоится во Львове. Извините, но с какой стати наперед захлопывать стратегическую ловушку? Эта идея не сработала.

Татьяне Штефан. ...Возвращаясь к играм в Гомеле, корреспондент «СЭ» задал еще три вопроса

- Какими ветрами оказалась в обойме «Галычанки» Ирина Стельмах, давно уехавшая, было, в польский клуб из города Новы-Сонч?

- Ире сделали повторную операцию, более удачную, чем первую в Киеве . Однако продолжать выплачивать контрактные деньги клуб «Олимпия-Бескид», кстати, опустившийся лигой ниже, не торопился. Но вы догадываетесь, что реабилитация плеча - процесс во-первых, долгий, во-вторых, не дешевый. Короче, стороны расторгли соглашение. Стельмах очень хотела вернуться в строй, и мы такую возможность своей воспитаннице предоставили. Безусловно, предстоит уладить трансферные моменты по линии ЕГФ, но Балтийская лига - это другая парафия, и здесь мы вправе были Ирину дозаявить. Правда, повреждена у нее именно бросковая рука, так что на сегодня, задействуем привыкшую атаковать издали Иру в роли линейной. В Гомеле она неплохо подменяла Наташу Сабову.

- Кого все же, стоило бы отметить среди ваших подопечных по гомельскому туру?

- Думаю, это и Коновалова, и Баранович, и та же Сабова. Ну а претензий к команде, повторюсь, тоже хватало. Впрочем, не будем о грустном, ведь многих девчат вызвали в первую и молодежную сборные Украины. Там надо излучать только позитив.

- Какова задача, точнее цель в нынешнем балтийском розыгрыше?

- Она остается прежней - завоевание первого места. Возможно, даже к лучшему, что плей-офф исключен из расписания. Призеры определятся по большей сумме очков за пять равноценных туров.