Президент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. Футбол

Президент "Зирки" Максим Берёзкин отреагировал на информацию о возможном исчезновении кропивницкого клуба.

- Я уже привык к слухам вокруг команды, которые формируют люди, обиженные на футбол, футболистов, тренеров либо на меня лично. Но с каждым разом слухи становятся всё более странными, - признался Берёзкин в интервью клубной пресс-службе. - Интересно то, что вчера после игры мы провели рабочую встречу вместе с исполнительным директором клуба Андреем Перевозником и главным тренером команды Романом Монаревым, где обсудили текущие и перспективные планы. Мало того, как раз вчера я лично общался с потенциальным новичком, настаивая на заключении контракта минимум на два года. Ведь нет смысла создавать команду на год, чтобы просто поиграться в футбол.

Я ещё в январе не скрывал того факта, что в клубе возникла небольшая задолженность, которую мы уверенно погашаем. Мы не поехали на зарубежный сбор, как делали последние пять лет, даже ещё в Первой лиге, осваивая то турецкий, то кипрский берега. Команда в этом году провела сбор в Никополе, и ничего страшного я в этом не вижу.