Президент Зирки: Мы уверенно погашаем долги. Футбол

Президент "Зирки" Максим Берёзкин отреагировал на информацию о возможном исчезновении кропивницкого клуба.

- Я уже привык к слухам вокруг команды, которые формируют люди, обиженные на футбол, футболистов, тренеров либо на меня лично. Но с каждым разом слухи становятся всё более странными, - признался Берёзкин в интервью клубной пресс-службе. - Интересно то, что вчера после игры мы провели рабочую встречу вместе с исполнительным директором клуба Андреем Перевозником и главным тренером команды Романом Монаревым, где обсудили текущие и перспективные планы. Мало того, как раз вчера я лично общался с потенциальным новичком, настаивая на заключении контракта минимум на два года. Ведь нет смысла создавать команду на год, чтобы просто поиграться в футбол.

Я ещё в январе не скрывал того факта, что в клубе возникла небольшая задолженность, которую мы уверенно погашаем. Мы не поехали на зарубежный сбор, как делали последние пять лет, даже ещё в Первой лиге, осваивая то турецкий, то кипрский берега. Команда в этом году провела сбор в Никополе, и ничего страшного я в этом не вижу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Источник: в Спартаке назрел конфликт. ФутболИсточник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Блок рекламы


Похожие новости
Украина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. ФутболУкраина сыграет с Саудовской Аравией в Марбелье. Футбол
Дракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. ФутболДракслер: Клуб потратил 400 миллионов, а результат тот же. Футбол
Бавария договорилась с Киммихом о новом контракте. ФутболБавария договорилась с Киммихом о новом контракте. Футбол
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Буффон: Кейн - один из двух-трех лучших форвардов в мире. ФутболБуффон: Кейн - один из двух-трех лучших форвардов в мире. Футбол
Марез объявил о завершении карьеры. ФутболМарез объявил о завершении карьеры. Футбол
Зидан: Реал провел идеальный матч. ФутболЗидан: Реал провел идеальный матч. Футбол
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Подтвердилась причина смерти Астори. ФутболПодтвердилась причина смерти Астори. Футбол
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости